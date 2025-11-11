Reforma do IR: esmola com chapéu alheio

Diogo Chamun

Após aprovação unânime na Câmara dos Deputados, o Senado Federal também aprovou o Projeto de Lei nº 1.087/2025, que, em síntese, isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais e cria uma tributação adicional para quem ultrapassa R$ 600 mil ao ano. O texto segue agora para sanção presidencial e, caso ocorra até o fim de 2025, as novas regras passam a vigorar já em janeiro de 2026.

Num primeiro olhar, a medida parece justa, por buscar melhorar a distribuição de renda e reduzir desigualdades sociais. Porém, para “beneficiar”, ou melhor, fazer justiça, aos trabalhadores de menor renda, o projeto se utiliza de uma contrapartida indevida. Isso porque a atualização da tabela do IR não representa uma renúncia fiscal, mas apenas a reposição da inflação acumulada ao longo dos anos. Portanto, deveria constar naturalmente no planejamento orçamentário federal, assim como ocorre com o aumento da arrecadação, ocasionado pelo reajuste dos preços na economia.

O problema é que essa justiça está sendo feita com a “contribuição” de outros trabalhadores. Não se discute aqui se quem ganha R$ 50 mil por mês deve ou não pagar mais imposto, mas sim o fato de o governo buscar recursos em um grupo específico para cobrir uma conta que é sua.

A proposta isenta rendimentos de até R$ 5.000,00 e reduz a carga para quem recebe até R$ 7.350,00. Contudo, as deduções, como educação e dependentes, permanecem congeladas, sem qualquer correção inflacionária, o que demonstra a parcialidade da medida.

Por outro lado, institui-se uma tributação mínima de 10% sobre a soma anual de rendimentos (como pró-labore, dividendos, aplicações financeiras e aluguéis) quando esta ultrapassar R$ 1,2 milhão. O imposto já recolhido ao longo do ano será compensado. Entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão, a alíquota será progressiva de 0% a 10%. Caso, ao longo do ano, o contribuinte pague mais do que o valor final calculado, não haverá restituição.

Reconhece-se, portanto, a importância de atualizar a tabela do IRPF, ainda que o alcance seja limitado. A medida beneficia trabalhadores com menor renda, o que é extremamente positivo, mas é preciso reforçar: atualização inflacionária não é renúncia fiscal. Logo, o custo dessa correção deveria ser absorvido integralmente pelo orçamento público e não repassado a outra parcela da sociedade.

No fim das contas, trata-se da velha prática de fazer caridade com o dinheiro dos outros: a legítima esmola com chapéu alheio.

Diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da Fenacon