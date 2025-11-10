Contador é protagonista, não coadjuvante

Loni Maleitzke

Vai longe o tempo em que o contador era visto como um burocrata quase invisível, escondido em alguma sala pequena da empresa, absorto em tarefas solitárias como emitir guias e registrar números em livros e sistemas. Se esse conceito já era equivocado no passado, pensar assim nos dias de hoje assim é simplesmente absurdo, diante do desafio de enfrentar a dinâmica frenética dos negócios e o emaranhado insano de leis tributárias e trabalhistas.

O contador é peça-chave no sucesso de uma empresa e também na eficiência das instituições públicas. Ele vê com clareza os números que traduzem a saúde financeira do empreendimento e orienta os gestores sobre o rumo das finanças. Isso é crucial para a tomada de decisões que determinam a sobrevivência de qualquer negócio.

Este profissional deve ser protagonista, e não um obscuro coadjuvante. É o contador que vai ajudar uma empresa ou órgão público a lidar com a complexidade da carga tributária brasileira e a constante insegurança jurídica gerada pelas frequentes alterações fiscais e trabalhistas. Neste cenário, relegar ao contador um papel secundário na vida da empresa é assumir riscos que podem impactar decisivamente no futuro do empreendimento.

É fundamental que o Conselho Regional de Contabilidade, que se aproxima de uma eleição decisiva em 13 de novembro, resgate a importância do papel dos cerca de 37 mil contadores e técnicos em contabilidade que atuam no estado.

O pleito, que pode definir uma inédita renovação dos integrantes do CRCRS, anuncia um embate que coloca frente a frente grupos que estão há décadas no comando, e os que querem arejar a entidade ao interromper esta hegemonia.

Renovar o conselho é modernizar a gestão e revigorar a entidade - até para protegê-la de interesses alheios à categoria, como a contaminação política. É preciso focar na fiscalização contra o exercício ilegal da profissão, apoiar a qualificação e medidas que atenuem o stress da atividade sobre os contadores, que absorvem grande parte da pressão por conta do desempenho dos gestores e seus resultados.

Nesses tempos em que o País vive turbulências cada vez maiores na economia e nas políticas que ditam as regras do jogo, os contadores ganham ainda mais importância pela sua capacidade de lidar com as armadilhas dos números e aconselhar os melhores caminhos aos gestores.

Contadora