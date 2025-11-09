Feiras de Livros são como maná

Antônio Carlos Côrtes

Ao tempo que fui Conselheiro Estadual de Cultura, exarei parecer sobre uma Feira Literária (2017) recomendando aplicação de Lei de Incentivo.

Na oportunidade, bordamos texto que observávamos evento daquele teor com elevada relevância e mérito cultural. Gizamos metáfora afirmando que víamos como maná caindo do céu. Porém, trazendo em seu bojo, recheio de cultura para escolas, famílias, mas, especialmente, para a sociedade. Matizes de cristal projetando luz na inserção e formação das crianças, adolescentes e, por que não, de adultos com bem querer. O quesito Cidadania é contemplado com Nota Dez.

Quis o destino que este ano ocupássemos a honrosa função de Patrono da Feira Literária de Viamão, FLIV. (2025). Como veem, mudamos de lado. Bebi no brilho do olhar da multidão de alunos da rede escolar dos Capelistas e setembrinos(antigos nomes ) dos viamomenses. Muitos sorrisos, gargalhadas e sede de saber. Holofotes de saberes iluminaram fortemente todos os eventos ocorridos na frente da Igreja Matriz N. S. da Conceição, que os abençoava, bem como a seus organizadores.

Por vezes, alguns políticos criticam os investimentos em prédios para escolas, mas como lecionou o governador Brizola: “Cara, cara, mesmo é a ignorância”.

Logo, ao tomar conhecimento que a venda de livros aumentou cerca de 7,72% em relação ao ano pretérito, passo a acreditar na elevação dos saberes da população redundando em R$ 2 bilhões.

Assim, aplaudo todas as Feiras de Livros, que ganham palco em nossas cidades, e abraço seus Patronos, pois verdadeiros curadores da usina de conhecimento.

Escritor integrante da Academia Rio-Grandense de Letras