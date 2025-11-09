Berço da inovação em alimentos e bebidas no RS

Liane Klein

Reconhecido como o “Vale dos Alimentos”, título que reflete sua forte vocação produtiva e agroindustrial, o Vale do Taquari conta com uma economia alicerçada na cadeia de Alimentos e Bebidas (A&B). A região reúne desde pequenas propriedades rurais e cooperativas até grandes indústrias consolidadas, que levam a qualidade dos produtos gaúchos para todo o Brasil e para o exterior.

A relevância do setor se manifesta em toda a cadeia produtiva, da agricultura familiar ao processamento, da logística à distribuição. Essa base sólida de produção e conhecimento tem sustentado o desenvolvimento econômico local e fomentado um ecossistema de inovação que conecta tradição, tecnologia e sustentabilidade. Essas características contribuíram para a constituição do Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari.

Nos últimos anos, o setor de A&B tem vivido um processo intenso de transformação digital e tecnológica, impulsionado por novos hábitos de consumo e pela busca por soluções mais sustentáveis e eficientes. Nesse contexto, as foodtechs (startups que utilizam tecnologia para inovar na produção, distribuição e consumo de alimentos) surgem como protagonistas de um novo ciclo de crescimento.

Essas empresas estão ajudando a remodelar o futuro da alimentação, com inovações em rastreamento da origem dos alimentos, redução de desperdícios, novas proteínas, embalagens inteligentes e digitalização de processos. No Vale do Taquari, onde a tradição produtiva encontra o espírito empreendedor e inovador, esse movimento tem ganhado força, posicionando a região como um polo emergente de inovação em alimentos no Rio Grande do Sul. Essa vocação natural é um dos motivos pelos quais o território foi escolhido para sediar a segunda edição do FoodTech Summit, um dos principais encontros sobre o futuro da alimentação no Brasil.

Estruturado para atender toda a cadeia de valor, reforçando o papel do Vale do Taquari como território estratégico para o futuro do setor, eventos como esse ajudam a consolidar o protagonismo regional e estimula a integração entre indústria, inovação e território, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ampliando a competitividade do ecossistema gaúcho de alimentos e bebidas no cenário nacional e internacional.

Gerente Regional do Sebrae RS