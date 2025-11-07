Futuro do RS passa pelo patrimônio mineral

Fernando Luiz Zancan

A aprovação, na semana passada, da Medida Provisória (MP) 1304/25, que garante a contratação das usinas termelétricas de Candiota até 2040, recoloca em evidência a importância do patrimônio mineral gaúcho para o futuro do Estado e do País. Os bens da sociedade, como minerais e energia, não são mais assuntos restritos as suas respectivas áreas. São discutidos no âmbito dos direitos civis e humanos. Com a transição energética e a consequente eletrificação, passam também a ser um tema geopolítico. Fazem parte hoje da guerra comercial entre dois eixos econômicos capitaneados pela China e Estados Unidos.

Pela nossa Constituição, o bem mineral é propriedade da União e delegado para empresas que fazem sua exploração. Os proprietários destes recursos são os brasileiros, com o direito moral e legal de ver esses ativos desenvolvidos para o seu bem-estar e do País. No caso do Rio Grande, dono de um dos maiores patrimônios minerais do Brasil, toda essa riqueza deve (ou deveria) estar a serviço dos gaúchos.

São recursos capazes de gerar desenvolvimento em larga escala, produzindo renda para a população e um futuro melhor para as próximas gerações. Sua utilização sustentável é o que garantirá benefícios à população. Quando esses ativos são bloqueados por ações legislativas, discussões judiciais intermináveis ou burocracias sem sentido, o final do processo ou sua eterna indefinição ameaçam o desenvolvimento e aumentam custos que penalizam a sociedade, especialmente os mais pobres e as minorias.

Nesse momento em que se discute a imposição de tarifas ao Brasil, a mineração e os minerais críticos passaram a ser debatidos como algo relevante para a nossa economia e negociação geopolítica. Temos que ter o cuidado de não repetir 1988, quando a Constituição proibiu empresas estrangeiras de minerar. Anos se passaram sem investimento em pesquisa mineral e com a criação das malfadadas empresas brasileiras de capital nacional, dispositivo só derrubado em 1993, por emenda constitucional.

Agora que o mundo inteiro busca todas as fontes de energia possíveis e as terras raras são cobiçadas por todo o planeta, está na hora de virar o jogo. É preciso atrair os empresários chineses, sauditas, americanos e europeus para que atuem na mineração nacional e gaúcha. A nossa legislação permite a pesquisa, a lavra e o beneficiamento dos bens minerais, no Brasil, ou no exterior, bem como a comercialização dos produtos minerais com os mercados nacional ou internacional. Chega de aumento de tributos. Precisamos de investimentos e, no Rio Grande, temos na mineração uma oportunidade de construir a retomada do desenvolvimento e crescimento do Estado.

Presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS)