Imigração italiana

Os 150 anos da imigração lembrados, certamente não dizem das causas e efeitos. No Rio Grande do Sul, o projeto das Colônias Imperiais foi um dos maiores sucessos promovidos pelo Imperador Dom Pedro II. Ao visitar as tropas para a guerra do Paraguai, verificou o descampado habitacional entre a capital e os campos, a serra. Era oportunidade de colocar elementos novos a contrapor os fazendeiros que lhe seguidamente o enfrentavam.

Por outro lado, sua esposa italiana filha do Rei da Cecília, se comovia com as dificuldades por que passavam seus patrícios, principalmente após a unificação da Itália por Victor Emanuel II com auxílio de Garibaldi, que promovia apressadamente a industrialização das lavouras.

Dom Pedro II concebeu as quatro Colônias, que passaram a serem denominadas Imperiais, sendo a de Conde d’Eu ( Garibaldi) Princesa Izabel ( Bento Gonçalves ) Dos Bugres ( Caxias do Sul ) e Silveira Martins.

Cada colônia era constituída de 90 lotes destinadas ao núcleo urbano, para comerciantes e profissionais de várias áreas, e mais de uma centena e meia das ref. colônias com lotes de 220.000 metros quadrados. Cada casal teria direito a uma inteira já solteiros, a meia colônia.

Os italianos “braçantines” eram recrutados por agenciadores e propagandista comissionados pelo Império Brasileiro. Aqui chegados, escolhiam a sua porção de terra, que não era de graça, tinha que ser paga em 10 anos de produção, uma ração para alguns dias e ferramentas para trabalhar. As famílias precisavam de mão de obra, e isto resultava em quase na média 10 filhos. Quando adultos, a terra era pouca, então estes filhos tomavam rumo em busca de uma nova porção, cruzando então o Antas, surgiram Vassouras ( Veranópolis) e muitas no vale do Taquari/Antas, até o Sarandi, na colônia dos Castelhanos, e dali ao Oeste de Santa Catarina e Paraná.

Por onde passavam, deixavam um pouco dos costumes, tradições e disposição para o trabalho, amargando a saudades e se refazendo a cada novo filho, um brasileiro.

Esta leva imigratória e migratória, deu uma nova face ao Brasil, estão hoje muito distante dos anos em comemoração, mas orgulhosos do que resultou do sacrifício, da tristeza, do desterro, e tiraram da terra, dos ofícios o esquecimento de pobreza absoluta vividas na pátria de origem. “ Gracie a Dio”

