Vinhos: Farroupilha transforma o "sotaque do seu produto" em diferencial

Pablo Onzi Perini

Aqui em Farroupilha, a gente aprende cedo que tipicidade não é uma receita de bolo: é expressão da alma. É o que nasce quando a tradição encontra o tempo, o solo e as mãos certas. É por isso que, quando alguém prova um espumante da região e diz “não deve nada a um champagne, cava, Asti ou franciacorta”, eu sorrio e respondo com entusiasmo: “Não se trata de ‘não dever’, eles são outra coisa e é isso que os coloca no mapa do mundo do vinho”.

A Indicação de Procedência (IP) Farroupilha representa exatamente um território que não busca equivalência, mas identidade. Nossa história é longa e cheia de propósito. Começa em 1929, quando o nonno João Perini fazia vinho no porão de casa e vendia uvas para a primeira cooperativa vitivinícola da América Latina. Era o início de um legado que atravessaria gerações, movido pela crença de que a região tinha um mundo inteiro dentro de si.

Com o tempo, vieram novas fases. Sob a inspiração do meu pai, nasceu a Casa Perini, e com ela os primeiros espumantes, incluindo o primeiro moscatel 100% nacional. Foi um marco não apenas para a nossa vinícola, mas para o país, ao consolidar um estilo genuinamente brasileiro, nascido do terroir de Farroupilha.

De lá para cá, descobrimos nosso lugar no mapa do vinho com humildade e consistência. Aprendemos que o segredo da tipicidade está em equilibrar tradição e inovação, respeitar o passado sem se prender a ele, e olhar para o futuro sem perder a essência.

É isso que sustenta o reconhecimento conquistado. Nosso espumante Moscatel figurou entre os cinco melhores vinhos do mundo, lado a lado com rótulos da Austrália, Portugal, Espanha e Argentina. Um resultado que não traduz vaidade, mas confirma o valor do trabalho técnico, da enologia precisa e do respeito ao terroir.

Na taça, o resultado é sensorial: perlage fino, textura cremosa, aromas frutados e florais, e um frescor que convida a um segundo gole. Não porque se pareça com “A” ou “B”, mas porque é inconfundivelmente daqui.

A IP Moscatos de Farroupilha é mais que um selo na garrafa. É a garantia técnica de origem, método e estilo. Um pacto entre solo, clima, paisagem e o toque humano - essa mistura sutil entre o racional da ciência e o divino da natureza.

Os Moscatos da região têm sotaque próprio e honram o legado da imigração com esta uva trazida da Itália. São alegres e convidam à celebração. Cheios de leveza, mas carregam profundidade. Reduzir isso a comparações com rótulos estrangeiros seria negar a riqueza do nosso território e a história que nos moldou.

Hoje, a IP Farroupilha é uma das mais versáteis do país. Abrange espumantes, vinhos tranquilos, frisantes e fortificados - secos, demi-secs e suaves - refletindo a pluralidade do paladar brasileiro e o dinamismo da economia gaúcha.

Quando digo “De Farroupilha, com orgulho”, falo também de compromisso com a IP, com nossa história, com a tecnologia a serviço da essência e com a democratização do consumo de vinhos finos no Brasil. É o prazer de ver uma taça de espumante encontrar o momento certo e a pessoa certa.

Seguimos honrando o passado, mas de olhos voltados ao futuro. A nova linha Vintage da Casa Perini, com cinco espumantes premiados - entre eles o Nature, o Brut Barricado e o Moscatel fermentado com as cascas - é a prova de que tradição e inovação podem coexistir na mesma garrafa.

Como a cultura gaúcha, que honra suas raízes sem pedir licença, nossos espumantes celebram o território que os origina - um espaço onde o trabalho, a técnica e a identidade se encontram.

A região foi colonizada por italianos da zona montanhosa do Trentino, daí o nome da rota turística: Vale Trentino. E o trabalho voltado para a certificação da origem das uvas produzidas aqui, dos vinhos e seus processos, é a IP Moscatos de Farroupilha, que carrega todas as características do terroir local.

No fim, tipicidade é identidade, é autenticidade. Se parece com alguém? Que nada. Tem sotaque do Vale Trentino, a rota turística colonizada pelos imigrantes que de lá vieram, e possui o carimbo de Farroupilha. E quando a rolha sai, o brinde é simples e a alegria entra: Viva o terroir nacional. Viva a IP Farroupilha. Viva o Moscatel com sotaque do Vale Trentino!

Diretor de Marcas e P&D da Casa Perini