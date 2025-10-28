Reconstruir o presente para cuidar do futuro

Daniel Marques Périgo

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixaram marcas profundas nas cidades e nas pessoas. Mais do que uma tragédia ambiental, revelaram a urgência de fortalecer comunidades e construir respostas sustentáveis. Diante desse cenário, o Grupo Fleury, que atua no mercado gaúcho de medicina diagnóstica com as marcas Weinmann, Serdil e Lab-to-Lab Pardini, decidiu integrar o Fundo RegeneraRS, iniciativa filantrópica criada pela Família Gerdau Johannpeter, Gerdau e Vale, voltada à reconstrução e regeneração do estado e à criação de cidades mais resilientes.

Desde o início, compreendemos que os maiores desafios vêm após a fase emergencial, quando é preciso restabelecer o atendimento básico e reconstruir a infraestrutura local. Por isso, buscamos apoiar a população também na etapa de recuperação, que é um momento crucial para garantir que a vida possa retomar seu curso. Ao conhecer o RegeneraRS, identificamos uma proposta sólida, com governança transparente e foco em resultados. O fundo atua em áreas estratégicas como Educação, Habitação, Apoio a Negócios e Soluções Urbanas, e, em seu primeiro ano, já destinou mais de R$ 15 milhões a 21 projetos. O Grupo Fleury contribui com um aporte de R$ 500 mil e integra o conselho consultivo, colaborando para ampliar o alcance e a efetividade das ações.

Essa parceria, juntamente com outras medidas, como a introdução de novos exames e vacinas, e a ampliação de nossas instalações em Porto Alegre, expressa a missão do Grupo Fleury de oferecer soluções completas e integradas para a saúde e o bem-estar, com excelência, humanidade e sustentabilidade. Afinal, não há saúde sem um ambiente saudável, e apoiar a reconstrução é também promover qualidade de vida e fortalecer laços comunitários. Ao unir empresas, lideranças locais e sociedade civil, o RegeneraRS garante que os recursos sejam aplicados de forma assertiva, respeitando as prioridades de cada território. Essa atuação coletiva multiplica resultados e inspira outras organizações a agir pelo bem comum.

Mais do que resposta a uma tragédia, o RegeneraRS é um símbolo de esperança e aprendizado. Sua experiência em resiliência climática oferece caminhos para que outras regiões estejam melhor preparadas para o futuro. Participar desse movimento é, para o Grupo Fleury, reafirmar o compromisso com a sustentabilidade e com o cuidado integral às pessoas.