A urgente e necessária recomposição salarial dos militares estaduais do RS

Coronel Marcelo Pinto Specht

O governo do Estado, de forma legítima, louva a melhoria dos indicadores na área da segurança pública, colocando o Rio Grande do Sul em destaque frente às demais unidades da federação. Entretanto, um perigoso sentimento de injustiça começa a tomar forma entre os militares estaduais, fruto de anos sem a devida recomposição do poder de compra, ante a não reposição dos índices inflacionários aos seus vencimentos.

Durante o atual governo, a defasagem na recomposição salarial frente à inflação chegou ao limite suportável! O reajuste de 12,49%, concedido e parcelado em 3 vezes, bem como a revisão geral de 6% concedida em 2022, não repõem nem a metade da inflação do referido período.

Sabemos que até o dia 6 de dezembro do corrente ano vige a prorrogação do decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decorrente das enchentes que assolaram o Estado em 2024, e que em 2026 não há previsão orçamentária para a concessão de qualquer reposição salarial aos agentes públicos integrantes do poder executivo.

Aliado a isto, o governador anunciou o reajuste do vale refeição em 6,763% , índice da inflação no período de maio de 2024 a setembro de 2025, recomposição justa e merecida, mas que mantém a imensa defasagem dos subsídios dos militares estaduais e que não atinge os nossos militares estaduais inativos, já prejudicados em muito com a absorção do aumento de 12,49% em suas parcelas de irredutibilidade.

Senhor governador, retome a valorização dos subsídios dos militares estaduais, encaminhando projeto de lei de reajuste aos subsídios, no mínimo, com os mesmos índices reconhecidos ao do vale-refeição, trazendo assim um pouco de justiça a essa categoria que sempre está ao lado da população gaúcha, principalmente nos momentos mais difíceis e insalubres, 24 horas por dia, mesmo com o sacrifício da própria vida!

A ASOFBM reafirma a Vossa Excelência que reflita e faça este justo reconhecimento, bem como empreenda esforços para a reabertura de negociações com as entidades à uma justa reposição salarial nos subsídios para o ano de 2026.

Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros (ASOFBM)