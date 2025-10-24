Acordos ambientais e os ganhos com a solução consensual dos conflitos

João Pessoa Moreira Jr.

A prática tem demonstrado que os acordos entre os órgãos competentes na busca pelo cumprimento da legislação ambiental têm sido muito mais vantajosos para as partes e para o meio ambiente do que os intermináveis litígios. As ações, recursos administrativos ou judiciais atrasam a solução por anos e às vezes por décadas, prejudicando o setor produtivo urbano, rural ou até mesmo o setor imobiliário.

Pensemos em uma situação hipotética, na qual um juiz determina a demolição de um estabelecimento comercial construído em área ambiental legalmente protegida, mas já degradada em virtude da construção de outras edificações e empreendimentos. Em contrapartida, a parte interessada apresenta proposta de acordo no qual ficará responsável por aplicar recursos em reserva biológica que necessita de aporte financeiro para a sua recuperação.

O órgão ambiental, parte no processo, ao analisar a proposta de acordo, confronta, por meio da quantificação do dano, o ganho ambiental advindo da demolição do estabelecimento comercial frente ao ganho ambiental resultante da proposta de acordo apresentada. Ao avaliar as duas possibilidades, resta evidente que a realização do acordo com a aplicação de recursos na reserva ambiental resultaria em maior ganho para o meio ambiente, assim como para o empresário, pois tal solução garantiria a manutenção da atividade empresarial com a geração de recursos, postos de trabalho e desenvolvimento para a comunidade como um todo.

Fica destacado que a condenação à derrubada de obra existente ensejaria uma atuação simplificada da entidade estatal, uma vez que se resumiria a cumprir o que foi determinado pela sentença judicial. Uma solução livre de risco e de nova atribuição. Por outro lado, a busca de uma solução consensual, por meio de um acordo, além de conferir maior celeridade processual evitando infindáveis recursos, atenderia aos interesses de ambas as partes envolvidas no processo (particular e ente estatal). Ou seja, a solução consensual, deste modo, acabaria por harmonizar dois direitos constitucionalmente protegidos, quais sejam: o meio ambiente e o crescimento econômico.

Enfim, está mais do que na hora de os órgãos públicos ambientais, no cumprimento de suas competências legais, se tornarem mais receptivos à realização de acordos administrativos ou mesmo judiciais, de modo a alcançarem resultados reais e muito positivos para o meio ambiente e para a sociedade em geral.

Consultor ambiental, especialista em biodiversidade e floresta e ex-diretor da DBFlo – Ibama