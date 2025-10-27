Cesta básica na Reforma Tributária: isenção amplia alcance e o debate sobre segurança alimentar

Aislane Vuono

Regulamentada no início de 2025, após décadas de discussões no Congresso brasileiro, a Reforma Tributária sobre o consumo tem como efeito esperado, dentre suas várias disposições, mudanças relevantes também no preço dos alimentos e no próprio avanço do País nos níveis de segurança alimentar que se fortaleceram nos últimos anos, segundo relatório da ONU de 2024.

Em conformidade com a Emenda Constitucional 132/2023, a Lei Complementar 214/2025 definiu os itens da cesta básica que serão isentos de tributos, além de produtos cuja alíquota será reduzida em 60%. Por outro lado, bebidas consideradas prejudiciais à saúde, como as com alto teor de açúcar e alcoólicas, serão sobretaxadas pelo Imposto Seletivo.



Neste contexto, a LC 214 definiu 22 produtos com alíquota zero do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA), com itens essenciais para a alimentação adequada dos brasileiros, como arroz, açúcar, café, carnes em geral, farinha (mandioca, tapioca e trigo), feijão, manteiga, massas alimentícias, queijos, raízes, tubérculos, entre outros. Além disso, são 14 os alimentos com alíquota reduzida, em uma lista que conta com produtos como amido de milho, extrato de tomate, certos tipos de crustáceos, óleos, produtos de hortifruti e outros.

A criação da cesta básica nacional isenta de tributos não representa apenas uma decisão técnica de política fiscal, mas também uma medida com grande alcance social: ao reduzir o peso dos impostos sobre alimentos essenciais, a reforma busca promover, também, justiça social, visto que o gasto com alimentação pesa proporcionalmente muito mais no orçamento de famílias de baixa renda.

A medida, ainda, conecta-se diretamente com as discussões sobre segurança alimentar e nutricional, ao passo que busca favorecer o acesso a produtos in natura, menos processados, considerados essenciais para uma dieta mais saudável e equilibrada.



Novas disposições



Naturalmente, a definição da nova cesta básica nacional não ocorreu sem controvérsias. A inclusão de carnes, por exemplo, gerou intensos debates entre parlamentares, profissionais da área de nutrição e representantes da indústria. Isso porque, de um lado, argumentava-se que se trata de uma fonte relevante de proteínas e nutrientes para uma importante parcela da população; por outro, discutia-se o impacto fiscal da medida e a possibilidade de privilegiar determinados segmentos econômicos.

O mesmo aconteceu com determinados tipos de queijos e óleos, com um equilíbrio delicado entre alcançar justiça fiscal e o custo que a medida poderia gerar em termos de arrecadação.



Do ponto de vista social, espera-se que a isenção e redução de alíquotas produzam efeitos concretos no orçamento das famílias, sobretudo as de menor renda, para as quais a alimentação representa uma fatia mais significativa das despesas mensais. A expectativa é que a medida barateie o preço de produtos básicos, estimulando dietas mais equilibradas e alinhadas às diretrizes de saúde pública.

Em relação a esta questão, a perspectiva é também de uma queda de preços no varejo para os itens cuja alíquota será zerada ou reduzida, ainda que o efeito exato dependa de outros fatores da cadeia produtiva. Isso porque, a cada etapa deste processo, o produtor terá a possibilidade de deduzir o IVA sobre os insumos.

Em teoria, alimentos cuja cadeia produtiva é mais longa, como itens industrializados, tendem a ter mais dedução de crédito; por outro lado, alimentos in natura devem apresentar menos possibilidade de descontos, já que sua cadeia de produção é mais curta – o que justifica, por exemplo, alíquotas menores para hortaliças e afins. Em contrapartida, a experiência brasileira mostra que aspectos como logística, custos de produção, margens de revenda e dinâmicas de concorrência no varejo podem reduzir os efeitos esperados da isenção.



Por mais que persistam incertezas sobre a efetiva redução de preços ao consumidor, a medida sinaliza uma mudança relevante e uma posição objetiva: a tributação não representa apenas um instrumento de arrecadação, mas também uma ferramenta que pode dialogar mais diretamente com direitos sociais e a realidade do dia a dia dos brasileiros.



Assim, mais do que um avanço técnico de simplificação do sistema, a Reforma Tributária abre espaço para repensar como o Estado pode, por meio de políticas fiscais equilibradas, contribuir para a redução de desigualdades e promoção da dignidade humana. O desafio, contudo, será garantir que os benefícios projetados cheguem, de fato e como se espera, à mesa dos brasileiros.

Advogada especialista em Direito Tributário e sócia do escritório Ferreira & Vuono Advogados