Procempa: cidade mais forte e digital

Débora Roesler

Assumir a presidência da Procempa é acreditar na continuidade da transformação. É dar sequência a um trabalho sólido, construído com diálogo, planejamento e coragem, e seguir avançando com o compromisso de impulsionar a transformação digital que já acontece em Porto Alegre.

Depois de quatro anos e meio como diretora técnica, vivi na pele a força dessa companhia que faz a cidade funcionar todos os dias. O trabalho da Procempa é silencioso, mas absolutamente essencial para que os serviços públicos aconteçam com eficiência, segurança e inovação diariamente.

Quando o sistema do Hospital de Pronto-Socorro registra um atendimento, quando o 156 escuta o cidadão, quando uma família matricula o filho na escola pública, quando alguém agenda uma quadra na Orla do Guaíba, ou quando um alvará é emitido online, ali está a Procempa. Nós garantimos que a cidade siga conectada, eficiente e inovadora para todas as pessoas.

Durante a maior enchente da história de Porto Alegre, essa presença se tornou ainda mais visível. Mantivemos todos os sistemas da cidade no ar e, com isso, garantimos a comunicação via rádio que ajudou a salvar vidas e coordenar o atendimento em campo. Um trabalho árduo que só comprovou o que já sabíamos: temos uma equipe comprometida, altamente qualificada e movida pelo amor à cidade.

Agora, assumo este novo desafio com orgulho e senso de responsabilidade, dando continuidade a um ciclo de avanços liderado por Letícia Batistela. Uma gestão que modernizou a empresa, fortaleceu a governança e posicionou a Procempa como protagonista da inovação pública em Porto Alegre.

A Procempa vive um novo tempo. Um tempo em que a transformação digital e a inteligência artificial são aplicadas em sistemas que tornam o serviço público mais ágil, preditivo e inteligente. Projetos como os Territórios Inovadores levam conectividade e oportunidades a diferentes regiões da cidade, reforçando o papel da tecnologia como instrumento de inclusão e transformação social.

Liderar a Procempa é liderar o coração tecnológico de uma cidade inteira. É transformar tecnologia em ferramenta de serviço e inovação. E é com esse espírito que sigo em frente: com entusiasmo e o compromisso de continuar modernizando e servindo Porto Alegre.

Diretora-presidente da Procempa