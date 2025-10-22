Pedro Janot

Durante anos, eu implicava com meus filhos porque eles não liam os manuais. Compravam um equipamento novo, uma peça de montar e já começavam a tentar entender tudo sozinhos, tateando o caminho como quem confia no instinto. Eu, de outra geração, ficava inconformado. “Por que não sentam e leem o manual antes?”, eu dizia.

Hoje, aos 66 anos, percebo que talvez o manual que eu tanto defendia seja um símbolo de uma época – a minha. Fomos ensinados a confiar na instrução, a seguir etapas, a respeitar o método. Ler o manual era quase uma metáfora da vida: planejar antes de agir, compreender antes de decidir.

A geração dos meus filhos não é assim. Eles nasceram em um tempo em que o erro não é uma falha, mas parte do processo. Aprendem tentando, desmontando, errando, refazendo. E, de certa forma, essa coragem de testar é algo que nós, da geração anterior, passamos a admirar, mesmo que relutantes.

Mas o curioso é que, no fundo, nós também contribuímos para isso. Criamos filhos que não têm medo de experimentar, porque nós mesmos nos cansamos de seguir manuais. Queríamos uma vida menos previsível, mais autêntica. E quando eles vieram ao mundo, foram apenas mais radicais naquilo que, secretamente, desejávamos para nós.

Ao longo da vida, entendi que há manuais que realmente ajudam e outros que apenas aprisionam. No trabalho, por exemplo, aprendi que não há manual para liderar pessoas. Há princípios, valores, experiências, mas não um roteiro. Na paternidade, muito menos.

O que me surpreende, olhando para trás, é perceber como as gerações se acusam mutuamente pelas mudanças que elas mesmas provocam. Nós, que crescemos acreditando em estabilidade, fomos os primeiros a buscar liberdade. Eles, que nasceram na liberdade, agora buscam propósito e sentido, o novo tipo de estabilidade.

Talvez a diferença não esteja em ler ou não o manual, mas em compreender que cada época escreve o seu. O manual da minha geração falava de disciplina, esforço e carreira. O dos meus filhos fala de autonomia, experimentação e equilíbrio. E nenhum deles está errado.

Hoje, quando vejo meus filhos montando algo sem ler as instruções, sorrio em silêncio. Eles erram, desmontam, tentam de novo e, de repente, tudo encaixa. É um processo mais demorado, talvez. Mas é deles. No fim, a vida não vem com manual. E, se viesse, talvez ninguém tivesse paciência de ler até o fim.

Escritor, mentor e palestrante