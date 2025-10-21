Electric Move e a indústria do futuro

Ubiratã Rezler

Frotas ainda maiores de carros elétricos e de ônibus de transporte público movidos a energia elétrica ou a partir da energia solar convertida em elétrica; equipamentos e máquinas de maior eficiência energética e um processo de digitalização e automação ainda mais acelerado, preciso e com menores emissões de carbono. São apenas alguns exemplos do que já começamos a ver no Brasil. Em Caxias do Sul e região, onde o setor de metalurgia é um dos mais representativos do país, estamos diante do desafio da descarbonização e da transição dos negócios para novas oportunidades, mais sustentáveis. Trata-se de um processo global e na Serra gaúcha, iniciativas já vêm sendo adotadas para impulsionar essa transformação.

Uma dessas ações, que promete apontar direcionamentos, trazer exemplos e novos projetos, debates e mostrar o que já vem sendo feito quando se fala em futuro e sustentabilidade é a Electric Move – Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética, a ser realizada no Parque de Eventos da Festa da Uva, em novembro. Em sua terceira edição, o evento promete ser um trampolim para mergulharmos nas grandes mudanças que vêm do setor elétrico, de transição energética e descarbonização, com inovação. A área física da feira será ampliada para receber expositores, visitas técnicas e toda a programação. À frente deste movimento está o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), que passou a ser o realizador da feira.

A Electric Move é parte de toda uma estratégia para renovar a indústria e fazer a transição para tecnologias de baixo carbono, melhorando a competitividade. Um dos passos que vêm sendo dados é mapear e quantificar as emissões do setor em Caxias do Sul e região.