O papel transformador da docência

Diego Candido

O professor é o condutor da formação intelectual e emocional dos estudantes. Ele acompanha cada passo da jornada acadêmica, orienta, escuta, acolhe e incentiva na busca dos sonhos. É suporte em todas as horas, presença indispensável para que o aluno encontre caminhos e construa seu projeto de vida.

No entanto, exercer a docência hoje exige muito mais do que transmitir conhecimento. Os professores enfrentam desafios que pedem múltiplas competências, capacidade de diálogo interdisciplinar e compromisso com a formação integral. Esse cenário reforça a importância estratégica da valorização e do apoio institucional à profissão, condição essencial para que o ensino de qualidade seja realidade.

As transformações sociais e tecnológicas também impactaram profundamente a prática docente. A pandemia de Covid-19, com a adoção das aulas remotas, é exemplo claro desse movimento. Mesmo à distância, foi o professor quem sustentou o processo de aprendizagem, mostrando que, em qualquer modalidade, continua sendo peça fundamental na formação dos alunos.

O Dia do Professor é uma oportunidade para reconhecer esse esforço. Mais do que ensinar conteúdos, o professor dedica-se a preparar aulas, planejar atividades e aprimorar-se constantemente. A formação docente é longa, árdua e exige entrega permanente. Embora desafiadora, também é repleta de recompensas, pois cada conquista de um estudante representa vitória compartilhada.

Para responder às demandas do século 21, é fundamental que o professor domine as tecnologias educacionais e saiba utilizá-las a seu favor, ampliando as possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, o fortalecimento da carreira passa pela valorização profissional, pela oferta de formação continuada e pelo reconhecimento acadêmico. Ambientes inovadores e colaborativos, aliados a parcerias estratégicas, são caminhos que inspiram novas vocações e tornam a docência mais atrativa.

Neste 15 de outubro, a mensagem aos professores é de profunda admiração e reconhecimento. Vocês são pilares da transformação social, cultivando conhecimento, valores e esperança em cada sala de aula. Que nunca falte inspiração, apoio e valorização para seguirem firmes na missão de educar para transformar.

Diretor geral da Faculdade Estácio no RS