Turismo consciente: o futuro das viagens responsáveis

Edmar Mendoza

Viajar é uma das experiências mais marcantes que alguém pode viver. É abrir-se para a diversidade cultural, para os saberes locais e para o legado de cada comunidade que acolhe visitantes. Mais do que paisagens, o que realmente deixa marcas em quem viaja são as conexões humanas e as histórias compartilhadas.

Mas muitos desses territórios que tanto nos recebem de braços abertos estão sob ameaça. As mudanças climáticas já não são mais uma possibilidade distante, são uma realidade que transforma modos de vida e impacta comunidades, trazendo um chamado urgente para olharmos para a forma como nos relacionamos com o planeta.

O turismo, por sua vez, tem um papel importante nesse contexto. Viagens geram emissões de carbono, mas existem caminhos como a compensação, e iniciativas como o Green Travel da Copastur, que calcula e sugere para clientes a quantidade de mudas a serem plantadas para a neutralização. Ao mesmo tempo, o turismo é também fonte de renda e desenvolvimento: em muitos destinos, representa a principal atividade econômica, apoiando diretamente famílias e comunidades inteiras.

Atualmente, quem viaja não busca apenas viver momentos inesquecíveis. Busca ter certeza de que sua viagem respeita comunidades locais, reduz impactos ambientais negativos e gera benefícios reais para os destinos visitados. E os números confirmam essa virada: pesquisa recente da Booking mostra que 97% das pessoas brasileiras valorizam viagens sustentáveis e 87% pretendem adotar esse tipo de turismo já nos próximos 12 meses. Nesse contexto, pequenas escolhas ganham força, como optar por hospedagens que evitam o desperdício de água e energia, preferir experiências que valorizam produtores(as) locais e escolher meios de transporte que emitem menos carbono durante a viagem.

Diante desse cenário, as empresas do setor precisam rever práticas e assumir responsabilidades de forma genuína, pensando muito além do lucro. Não basta apenas compensar emissões ou colecionar selos verdes. É preciso avançar com parcerias reais que fortaleçam comunidades, gerem impacto positivo contínuo e construam valor em toda a cadeia. Mais do que deixar uma doação pontual em um destino, trata-se de cocriar soluções junto às pessoas que vivem nele.

O turismo consciente não é moda, é o único caminho possível em um planeta que pede socorro. Cabe a nós, viajantes, empresas e líderes, decidir qual papel queremos desempenhar e transformar o turismo em uma força de regeneração e desenvolvimento compartilhado.

Viajar é, por essência, um ato de descoberta e de conexão com outras realidades, e temos ainda mais força para transformar aquilo que conhecemos. Essa troca é um impulso poderoso para agir de forma diferente.

Que o nosso maior compromisso seja encantar sem destruir, conectar sem explorar e prosperar sem esgotar. Os futuros do turismo, da sociedade e do planeta dependem disso!