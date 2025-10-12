Reimaginando o Amanhã

Luciana Thomé

Reimaginar o amanhã é um exercício que precisamos fazer constantemente. Uma provocação incessante e um aprendizado permanente. Há muitos anos falamos de futuro, uma pauta que nunca sai de moda. E é justamente sobre esse olhar adiante que se constrói o Festuris, a mais efetiva feira de negócios turísticos das Américas, e o Meeting Festuris, um espaço exclusivo de conteúdo e inspiração dentro do evento. No Festuris e no Meeting, o amanhã é uma força que nos impulsiona — aqui apreciamos olhar para frente, sem nunca perder a conexão com o presente e o respeito pelo caminho já percorrido.

Vivemos uma linha do tempo em constante construção. Pelo nosso palco passaram ideias e inovações que hoje são realidade. Pelos nossos corredores caminhou a coragem de fazer o primeiro evento presencial para milhares de pessoas em 2020, em plena pandemia da Covid-19, algo que nunca imaginamos que aconteceria. Mas, sempre nos amparamos na esperança e na fé inabalável do espírito empreendedor que habita em nós.

E é por isso que mais uma vez nos unimos ao trade em busca de uma janela aberta que nos leve a contemplar as expectativas para o futuro, porém, desta vez com a missão de olharmos numa outra perspectiva: a da nossa humanidade e a sua convivência com tudo que nos têm sido entregue velozmente pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela dinâmica intensa de um mercado que muda todos os dias, ao passo em que convivemos com problemas antigos, como as desigualdades, as guerras, e a degradação do meio ambiente.

Sim, vivemos angústias modernas, e carregamos outras antigas, e agora lidamos com elas diante de todas as inovações que chegaram. E é claro que amamos tudo de bom que a tecnologia nos traz, mas o questionamento que fazemos agora é: onde ficaremos nós e nossa humanidade real nisso tudo?

Portanto, a proposta do tema inspirador do Festuris para este ano, e que vai passar no palco do Meeting e nos palcos da Feira, vai versar em muitos momentos sobre o exercício de reimaginar o amanhã para além do que já está posto em relação à IA, as tecnologias e tudo mais que existe com elas. Nós queremos colocar as pessoas no centro do amanhã, para com isso percebermos os sinais importantes para o turismo na sua adaptação aos desafios impostos, e na grandeza das oportunidades que se avizinham.

Temos a convicção de que o propósito que reconhece e valoriza a nossa humanidade, com suas fragilidades e fortalezas nos conduzirá a uma rica reflexão conjunta que vai motivar ações, negócios e projetos. Por isso, esperamos você, de 6 a 8 de novembro, para juntos imaginarmos o amanhã.

Curadora de Conteúdo do Meeting Festuris