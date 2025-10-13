Novo Hamburgo voltou a acreditar no futuro

Gustavo Finck

Quando falamos em desenvolvimento econômico, muitos pensam em números frios — PIB, arrecadação, índices. Mas o verdadeiro significado está nas portas que se abrem. Novo Hamburgo alcançou uma marca histórica: o tempo médio para abrir uma empresa caiu para duas horas, segundo o Mapa das Empresas do governo federal. No Brasil, o tempo médio é de 21 horas e no Rio Grande do Sul, nove horas. É um feito que nos coloca lado a lado com a capital do Estado e, sobretudo, mostra que a nossa cidade voltou a acreditar no futuro.



Em dezembro de 2024, o processo levava 12 horas. Reduzir esse tempo em 83% não é apenas um avanço técnico — é um símbolo de mudança de mentalidade. Quando assumimos a gestão, dissemos que o hamburguense não podia mais esperar. E essa pressa saudável virou política pública: simplificamos etapas, integramos sistemas e colocamos a inovação a serviço de quem quer empreender.



Nos últimos oito meses, 5.822 novos negócios nasceram em Novo Hamburgo. Cada um deles representa uma ideia transformada em oportunidade, um emprego criado, uma família que acredita que vale a pena ficar e investir aqui. E quando a burocracia sai do caminho, o trabalho e o talento do nosso povo aparecem.



Esse resultado é fruto de equipe, planejamento e, principalmente, visão. Criamos a Secretaria Municipal de Gestão, Governança e Desburocratização justamente para isso. Ao lado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, estamos diariamente realizando um esforço de modernização que não para. A tecnologia é importante, mas o que realmente faz diferença é o espírito público de servir, de entender que empreender é um ato de coragem — e que cabe ao poder público abrir as portas, não fechá-las.



Novo Hamburgo ser uma cidade ágil e acolhedora para quem quer empreender não é acaso, é escolha. Escolhemos o caminho da eficiência, da confiança e da parceria com quem produz. Porque o futuro não se espera — o futuro se constrói. E aqui, ele já começou, sempre cuidando da nossa gente.



Prefeito de Novo Hamburgo