Rafael Padoin Nenê

A discussão sobre "fachada ativa" tem ganhado destaque no Brasil, especialmente em relação à sua contribuição ao mercado imobiliário. Criar espaços de comércio no térreo de edifícios é atraente, pois promete revitalizar áreas urbanas e estimular a interação de consumo.

No entanto, é essencial que os projetos considerem a arquitetura, a metragem e outros elementos do térreo antes de alinhar o restante do projeto às expectativas do construtor. É preocupante que, apesar de novos empreendimentos, muitas lojas permaneçam vagas, especialmente em São Paulo, onde a taxa de vacância alcançou 17,4% no segundo trimestre de 2023, um aumento em relação aos 15,2% do ano anterior. Esse fenômeno pode ser atribuído, também, ao desalinhamento das expectativas em relação aos valores de aluguel dos segmentos que serão cativados pelos planos dos investidores locadores, além da falta de uma combinação adequada de serviços que retenha o consumidor.

Os espaços comerciais, mesmo novos, não podem ser "ilhas" urbanas; é crucial que os empreendimentos considerem o contexto de seus vizinhos. Para ocupar com sucesso, o plano deve ir além da simples construção física. Um exemplo disso é que, em muitos casos de construção de lojas e malls, a obra é iniciada quando já se tem um locatário em vista.

Essa abordagem pode servir como uma visão para as lojas dentro do conceito de fachada ativa. Além disso, a vitalidade das áreas comerciais depende da integração com o patrimônio existente.

É o caso do Centro Histórico de Porto Alegre, onde projetos de retrofit e novas edificações devem respeitar o contexto histórico e cultural da região, promovendo o turismo e mesclando novas tendências de consumo com aspectos e sítios arquitetônicos que merecem ser valorizados.

Assim, ao invés de aplicar soluções padronizadas, precisamos de um urbanismo que escute e atenda às demandas reais das entidades de classe que estudam o consumidor, garantindo que os espaços térreos possam prosperar e enriquecer a experiência urbana. Como sempre digo: "Uma cidade bem construída é qualidade de vida e se destaca como receptivo turístico, o que é ou deve ser um plano prioritário, tanto para o empreendedorismo quanto para o ente público."

Vice-presidente de Comercialização do Secovi-RS e Agademi