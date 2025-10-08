O preço da insegurança jurídica no Brasil

Manoel Gustavo Neubarth Trindade

O sistema tributário brasileiro é mais do que complexo: é irracional, instável e, em muitos casos, hostil ao desenvolvimento. Cada nova norma, parecer ou decisão judicial contraditória aprofunda a sensação de incerteza. Cumprir a lei, no Brasil, não significa proteção — e isso gera consequências graves: fuga de investimentos, retração econômica, aumento de custos e judicialização em massa. Não se trata de detalhe técnico, mas de um problema estrutural que mina a competitividade do País e corrói a confiança dos agentes econômicos.

Nesse cenário, a Análise Econômica do Direito (AED) emerge como ferramenta indispensável para repensar o Direito Tributário e sua aplicação prática. A AED parte de um pressuposto simples: normas produzem efeitos concretos sobre o comportamento de pessoas, empresas e governos. Ignorar essa dimensão transforma o Direito em exercício de retórica, alheio à realidade, incapaz de orientar decisões de forma responsável. Em outras palavras, legislar sem medir consequências é legislar no escuro.

Exemplos não faltam. Estados travam guerras fiscais disfarçadas de política de desenvolvimento; o STF altera entendimentos com efeitos retroativos, gerando insegurança a quem agiu de boa-fé; e a Receita Federal edita normas infralegais que tensionam garantias constitucionais. Tudo isso ocorre sem estudos de impacto regulatório, aprofundando a desconfiança de quem precisa de estabilidade para planejar o futuro e investir no País.

A insegurança jurídica não é mero efeito colateral: é resultado de escolhas equivocadas e da ausência de visão estratégica. O contencioso bilionário, as obrigações acessórias e os incentivos fiscais sem critérios revelam um sistema que oferece aparência de legalidade, mas nega justiça tributária. O custo desse modelo se traduz em estagnação, perda de competitividade, desemprego e descrédito nas instituições.

A AED não propõe substituir princípios por cálculos, mas aproximar o Direito da racionalidade prática e da análise de consequências. Tributar é, em última instância, escolher quem vai pagar — e essa escolha exige responsabilidade, equilíbrio e transparência, sob pena de transformar a lei em obstáculo ao desenvolvimento sustentável.



Advogado e economista, presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (IDERS)