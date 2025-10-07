Universidade não é trincheira ideológica

Marcus Vinícius de Almeida

No curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), um evento recente gerou forte indignação entre produtores rurais e também em parte expressiva de alunos e professores. A aula inaugural, realizada com a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sob o lema “Defender a vida, combater o agronegócio”, revelou um claro desvio de finalidade. O que deveria ser um ato acadêmico transformou-se em palco político. Vídeos do evento mostram a ocupação da universidade para fins de militância, o que pode configurar, inclusive, improbidade administrativa. Por isso, protocolei representação junto ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo apuração e responsabilização dos envolvidos, para que fatos semelhantes não voltem a se repetir.

Esse episódio contrasta com a verdadeira e histórica missão da UFPel. Meu avô foi peão de fazenda em Camaquã e criou onze filhos em meio à pobreza. Meu pai, o mais novo, cresceu em uma casa erguida com barro e tábuas, sonhando em um lar com chão de tijolos e janelas de vidro. Só foi alfabetizado aos 14 anos. Com esforço e apoio dos irmãos, concluiu os estudos e, nos anos 1960, ingressou no curso de Odontologia da UFPel. Nunca precisou recorrer a privilégios, tampouco cogitou invadir propriedades para prosperar. Foi pelo mérito, pelo trabalho e pela educação que construiu sua vida e conquistou dignidade para sua família.

A UFPel, que já foi símbolo de esperança e oportunidade de ascensão para tantos jovens, não pode ser reduzida a instrumento de militância. Uma universidade que ajudou a transformar a vida de milhares de brasileiros por meio do ensino não pode aprisionar o futuro de uma geração em trincheiras políticas. Educação deve formar, unir e preparar cidadãos para o futuro, e não soldados para uma guerra ideológica. Defender o agro é defender a vida, defender o alimento na mesa, o emprego no campo e a riqueza que sustenta o Brasil.

Deputado estadual (PP/RS)