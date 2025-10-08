Ampliar a malha de gás é vital para o País

Evandro Eifler Neto

O gás natural está assumindo um papel cada vez mais estratégico no cenário energético brasileiro, tanto por sua contribuição ambiental quanto pelo potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Com origem nos campos de petróleo, o gás natural associado se configura como o mais limpo dentre os combustíveis fósseis, enquanto o biometano, produzido a partir de resíduos urbanos, agropecuários e industriais, oferece condições de viabilizar emissões negativas em setores de difícil abatimento de carbono.

Apesar desse potencial, o Brasil ainda enfrenta gargalos significativos. Hoje, se faz urgente a necessidade de expansão da rede de distribuição de gás natural nacional, com investimentos em ações estruturais. A limitação da infraestrutura leva à reinjeção recorrente do insumo nos campos de petróleo, uma prática que ultrapassou 55% da produção nacional em maio de 2025, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Embora estratégica para elevar a pressão das jazidas, a reinjeção reduz a oferta ao mercado interno, elevando preços para a indústria.

O grande desafio é tornar o gás mais competitivo. No Brasil, ele chega a custar seis vezes mais do que nos Estados Unidos, por exemplo. Nesse contexto, é importante o incentivo às âncoras de consumo, como usinas térmicas e indústrias, responsáveis por mais de 80% da demanda. A expansão da malha é estratégica em diferentes campos. No econômico, garante segurança de abastecimento, competitividade e arrecadação; enquanto no social, leva energia ao interior do País, e, no geopolítico, reforça a segurança energética em tempos de instabilidade global. Há sinais claros de fomento. A Nova Lei do Gás (2021), o Programa Gás para Empregar (2024) e o Programa Nova Indústria Brasil (2024) criaram um ambiente mais competitivo. Somam-se a eles benefícios fiscais, novas linhas de crédito do BNDES e investimentos da Petrobras e de distribuidoras estaduais. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, a previsão é de R$ 94,6 bilhões aplicados no setor nos próximos anos.

Diante desse cenário, a expansão da malha de gás natural não é apenas uma opção, é um imperativo estratégico para que o Brasil transforme abundância em competitividade, reduza desigualdades regionais e assuma, de fato, o protagonismo energético que suas reservas permitem.

Diretor de Engenharia e EHS da Arvut