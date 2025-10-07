Engenharia sustentável e inovação em movimento

Miquéias Neuenfeld

A infraestrutura rodoviária brasileira vive uma fase de transição. Durante muito tempo, o desafio principal foi expandir a malha e manter condições mínimas de trafegabilidade. Hoje a discussão é mais complexa. O País precisa de estradas seguras e duráveis, mas que também reduzam impactos ambientais e dialoguem com as comunidades do entorno. Essa mudança de perspectiva coloca a engenharia diante de um novo parâmetro de qualidade.

Na Ecovias Sul, responsável por 457,3 quilômetros no Polo Rodoviário Pelotas, buscamos responder a essa demanda com projetos que unem desempenho e sustentabilidade. O estudo de compósitos sustentáveis de alto desempenho para bases rodoviárias, desenvolvido com o Laboratório de Pavimentação da Ufrgs, exemplifica essa mudança. Finalista do GRI Infra Awards 2025, o método combina cimento, emulsão asfáltica, agregados e fresado reciclado. O reaproveitamento de materiais diminui a pressão sobre recursos naturais e assegura resistência ao clima rigoroso do Sul. Testes em trechos da BR-116 e BR-392, somados às simulações em laboratório, confirmaram desempenho superior e abriram caminho para novas normas nacionais.

Essa visão também orienta a execução de obras. Na reconstrução de pontes da BR-116, entre Pelotas e São Lourenço do Sul, o manejo vegetal foi planejado para preservar espécies nativas e reduzir danos ambientais. O compromisso começa na demolição: além de retirar todo o asfalto, separamos concreto e aço para reciclagem. O aço é reaproveitado em centrais específicas e o concreto triturado serve como aterro das novas pontes. Essa escolha evita a exploração de novos recursos, diminui emissões de gases de efeito estufa e reduz o transporte de grandes volumes de material.

A seleção do projeto no GRI Infra Awards confirma que o setor rodoviário brasileiro passa por renovação. A inovação tecnológica, antes associada a outros segmentos, já é exigência também para a malha viária. É possível entregar infraestrutura de qualidade, reduzir passivos ambientais e preparar as estradas para o futuro.

Esse é o norte do trabalho da Ecovias Sul: transformar engenharia rodoviária em espaço de inovação permanente, com decisões técnicas conectadas à responsabilidade social e ambiental. O futuro das estradas será medido pela capacidade de conciliar eficiência e legado positivo aos usuários de hoje e às próximas gerações.



Diretor superintendente da Ecovias Sul