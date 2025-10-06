BTS e a evolução da locação corporativa

Daniel Pocztaruk

Até pouco tempo atrás, escolher um escritório era questão de localização de prestígio e preço, quase sempre demandando um belo investimento em reforma. A lógica funcionava bem quando as empresas estavam concentradas em poucas cidades. Mas a realidade mudou. Hoje, com operações espalhadas pelo País, desponta a necessidade de espaços que reflitam a identidade de cada negócio, sem abrir mão da eficiência e controle de custos. É nesse cenário que escritórios feitos “sob medida” se apresentam como alternativa estratégica.

Regulamentado no Brasil em 2012, o modelo chamado Built to Suit (BTS) funciona de forma simples: o imóvel é construído ou adaptado de acordo com as necessidades do locatário, que assume um contrato de longo prazo com valores previamente definidos. Na prática, a empresa ocupa um espaço adequado às suas demandas, com identidade visual própria, sem ter de arcar com o risco e o investimento inicial de uma obra.

A previsibilidade é uma das maiores vantagens. Com custos definidos em contrato, fica mais fácil planejar o orçamento e evitar surpresas. Em tempos de operações pulverizadas, essa segurança ganha ainda mais peso.

Outro ponto de destaque está na praticidade. Quem opta pelo BTS não precisa gerir fornecedores ou acompanhar cronogramas de obra, podendo manter o foco totalmente em seu negócio principal. Em muitos casos, a oferta de serviços, o rateio de despesas e as soluções de tecnologia — como biometria, reconhecimento facial e armazenamento de dados em nuvem — tornam o ambiente mais seguro e eficiente. Este conceito, conhecido mundialmente como “Plug & Play”, integra as operações BTS com suporte completo e a gestão centralizada do escritório.

Os proprietários de imóveis para locação também se beneficiam. Para eles, o BTS significa segurança e aumento de receita em contratos de longo prazo, reduzindo riscos de vacância. Além disso, há maior valorização do imóvel, que passa a contar com infraestrutura atualizada. Espaços antes ociosos ganham nova função, e o desenvolvimento do entorno tende a acelerar.

Assim, o Built to Suit representa uma solução que une personalização e eficiência para locatários, ao mesmo tempo em que oferece estabilidade e retorno consistente a investidores e proprietários.

CEO e Sócio Fundador da Flowork