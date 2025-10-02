Resiliência empreendedora

Airton Souza

O número é contundente: 25.099 empresas foram diretamente atingidas pela enchente de 2024 em Canoas, município mais afetado pela tragédia no Rio Grande do Sul. Não foram apenas CNPJs que submergiram — com eles, afundaram empregos, sonhos e a renda de milhares de famílias. O cenário, à época, parecia sem saída em curto prazo. No entanto, um ano depois, os dados mostram que Canoas mostrou que não sucumbe às dificuldades.

De janeiro a agosto de 2025, foram criados 8.790 novos CNPJs, colocando o município na terceira posição na abertura de empresas no Estado. Deste total, 75% são no setor de serviços, 18,2% do comércio e 6,8% da indústria. Na geração de empregos, os dados do Novo Caged também apontam saldo positivo de 3.359 vagas no primeiro semestre.

A Prefeitura tem colocado em prática políticas de geração de trabalho e renda, com destaque para a empregabilidade e a qualificação profissional. Prova disso são as 38 Caravanas de Emprego, que levaram a oferta de vagas a diversos bairros e disponibilizaram mais de 18 mil oportunidades.

Agora, a cidade se prepara para um passo histórico: o lançamento do QualifiCanoas, maior programa de qualificação profissional já realizado no município, com investimento de quase R$ 500 mil do Governo do Estado. Em parceria com Senai e Senac, a iniciativa vai preparar trabalhadores para atuar na indústria, comércio e serviços. Outro destaque será o Empreender Canoas, que ofertará capacitação e mentoria com apoio do Sebrae, voltado a quem já empreende ou deseja transformar ideias em negócios.

Temos atuado em diversas frentes: desburocratização de processos, programas de qualificação, ações de empregabilidade, fortalecimento da economia local e estímulo à inovação. Mas a reconstrução vai além da reabertura de portas: exige confiança mútua entre poder público, setor produtivo e sociedade. Trabalhamos para ampliar o crédito, incentivar parcerias estratégicas e investir em inovação para garantir crescimento sustentável.

O caso de Canoas traz uma lição valiosa: mesmo diante das adversidades, a cidade transformou perdas em aprendizado e reconstrução em oportunidade. A força de Canoas está na capacidade empreendedora da sua gente. Se 2024 foi o ano da resistência, 2025 é o ano da reconstrução — e Canoas já mostra que está pronta para ir além.