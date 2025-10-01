Gerações em conflito ou conexão?

Susana Azevedo

Nunca tivemos tantas gerações convivendo ao mesmo tempo dentro das organizações. Baby Boomers, Gerações X, Y e Z dividem projetos, lideranças e tomadas de decisão, com visões de mundo moldadas por contextos históricos, tecnológicos e culturais muito diferentes. Embora essa diversidade represente um potencial enorme de complementaridade e inovação, ela também traz desafios profundos de convivência, comunicação e alinhamento de expectativas.

Não é à toa que 75% das empresas relatam conflitos geracionais, segundo pesquisa da Amcham (American Chamber of Commerce for Brazil). O mais alarmante é que 70% delas ainda não adotaram nenhuma ação para lidar com essas tensões, muitas vezes operando na crença equivocada de que a colaboração entre diferentes idades acontecerá naturalmente. Isso raramente ocorre. Para transformar a convivência entre gerações em um diferencial competitivo é necessário desenvolver a chamada inteligência intergeracional.

Essa competência vai além da empatia: trata-se de compreender as motivações, os valores e as formas de contribuição de cada geração, criando intencionalmente espaços de escuta, confiança e colaboração. A inteligência intergeracional ajuda a quebrar estereótipos limitantes, como o de que os mais jovens são impacientes ou os mais velhos são resistentes à mudança. Também evidencia que, apesar das diferenças, há valores comuns que atravessam gerações, como respeito, autonomia, competência e conexão.

Organizações que desenvolvem essa consciência saem na frente. Elas conseguem unir a ousadia das novas gerações com a sabedoria das mais experientes, criando soluções que dificilmente algum destes grupos, isoladamente, seria capaz de conceber. Não se trata de apagar as diferenças, mas de saber usá-las estrategicamente. Quando há método, intenção e liderança aberta, a diversidade geracional deixa de ser um problema e se torna uma poderosa fonte de vantagem competitiva.

Especialista em carreira, coaching e sócia da Quantum Development