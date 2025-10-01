Longevidade com bem viver

Dr. Emilio Moriguchi

O Dia Internacional do Idoso nos convida a uma pergunta objetiva: o que significa, na prática, envelhecer bem com longevidade? Falar apenas em viver mais anos é pouco. O desafio é viver mais e melhor, com autonomia, propósito, vínculos e participação ativa na comunidade. Esse é um tema de saúde, de gestão pública e de economia, pois a longevidade qualificada mobiliza famílias, empresas e cidades inteiras.

No Brasil, a população com 60 anos ou mais cresce de forma consistente. Quando olhamos para territórios que valorizam a experiência acumulada das pessoas idosas, vemos impactos concretos. Equipes multigeracionais preservam conhecimento, melhoram processos e elevam a qualidade do atendimento. Redes de saúde que priorizam prevenção, reabilitação e cuidado integral reduzem reinternações e ampliam desfechos positivos. Municípios que investem em ambientes amigáveis geram circulação de renda, novos serviços e oportunidades.

A experiência de Veranópolis oferece aprendizados importantes a partir de pesquisa, educação e prática assistencial. Fatores como alimentação equilibrada, movimento diário, convívio social, espiritualidade, respeito ao ritmo do sono, estímulos cognitivos e sentido de vida compõem uma base sólida para mais anos vividos com qualidade. A isso se soma um elemento subjetivo, mas poderoso: levar a vida com leveza. Leveza não é descuido. É criar espaço para a alegria, o humor e a contemplação, que se mostram aliados da saúde física e emocional.

Para avançar, é preciso integrar ciência e cotidiano. Na gestão pública, metas claras de promoção da saúde e de acesso à reabilitação. No setor privado, programas que acolham e valorizem talentos seniores, com desenho de funções e trilhas de mentoria. Na comunidade, incentivo a grupos de convivência, voluntariado, práticas artísticas e atividades que reforcem pertencimento. Quando esses pilares se articulam, a longevidade deixa de ser um custo e passa a ser um ativo que move a economia, fortalece laços e qualifica o cuidado.

Três frentes imediatas podem guiar políticas e investimentos: 1) rotinas de prevenção ao alcance de todos, com atenção à vacinação, nutrição, atividade física e saúde emocional; 2) trabalho multigeracional nas empresas, com mentoria, atualização e flexibilidade; 3) cidades que facilitem o encontro, a mobilidade e o acesso à cultura e lazer. Envelhecer bem com longevidade é uma construção diária. Depende de escolhas individuais, de gestores atentos e de redes que acolhem. O resultado é uma sociedade mais sábia, mais produtiva e mais humana.

Médico geriatra pesquisador em longevidade saudável e diretor do Instituto Moriguchi