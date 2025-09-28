O brasileiro é "arrojado"?

José Neto Rossini Torres

A CVM divulgou recentemente sua pesquisa sobre o perfil e comportamento do investidor brasileiro, e um dado chama a atenção: mais da metade dos respondentes se classificam como investidores arrojados. Mas será que essa é, de fato, a realidade?

Na prática, o que vemos é que muitos desses investidores ainda possuem pouco conhecimento sobre o mercado financeiro e têm pouco tempo de experiência. A classificação como “arrojado” muitas vezes não está conectada à tolerância real ao risco, mas sim a um desejo de aproveitar a renda variável como promessa de altos retornos. O resultado é um movimento impulsivo: tentar surfar a onda do momento, sem estratégia definida, o que gera frustração quando as inevitáveis oscilações aparecem.

O curioso é que, na maioria dos casos, esse perfil é, na essência, conservador. São pessoas que não suportam a volatilidade quando ela se materializa e acabam voltando para produtos mais seguros, revelando uma incoerência entre a autodeclaração e a realidade do comportamento.

Essa distorção reforça uma reflexão importante: o investidor brasileiro ainda não entendeu que a estratégia vem antes do produto. O mercado oferece uma infinidade de opções — CDBs, fundos, ações, FIIs, previdência, consórcios, COEs e tantos outros. Porém, sem clareza de objetivos, prazo e estrutura patrimonial, o indexador ou a classe de ativo pouco importam.

Planejamento é o que dita a direção. Produto é apenas ferramenta.

Nesse sentido, é essencial avançarmos também no campo da educação financeira. Como destacou Paulo Portinho, gerente de educação e inclusão financeira da CVM: “Esses dados são importantes para traçar estratégias mais assertivas e promover campanhas de educação financeira, visando um ambiente mais acessível e inclusivo.”

É justamente esse movimento que pode transformar a realidade, quanto mais informação de qualidade, maior será a maturidade do investidor para se conhecer, identificar seu perfil de risco de forma coerente e alinhar suas escolhas ao que realmente faz sentido em sua jornada.

A assessoria de investimentos, nesse contexto, tem papel central em apoiar o cliente com planejamento, disciplina e clareza estratégica, mas também fomentar a educação, ajudando o investidor a evoluir no entendimento de que patrimônio se constrói no longo prazo, com método e consistência.

Advogado e Assessor de Investimentos Alta Renda da Forttu Investimentos