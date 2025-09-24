O estudo secreto sobre o Dmae

Natasha Ferreira

Porto Alegre vive um momento decisivo sobre o futuro do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A Prefeitura insiste em avançar com a concessão dos serviços, alegando que a modelagem está embasada em estudo técnico do BNDES. No entanto, até hoje esse estudo não foi entregue à Câmara de

Vereadores nem à Comissão Especial que acompanha o processo. Fizemos o pedido formal, com prazo legal de 15 dias para resposta, mas o prefeito simplesmente descumpriu essa obrigação.



O que explica esse silêncio? Por que um estudo que deveria orientar uma decisão tão profunda para a cidade se tornou um documento escondido? Nos bastidores se comenta que o estudo original de 2019 foi suspenso, está desatualizado e até conclui que a concessão não seria viável. Se isso for verdade, estamos diante de uma gravíssima tentativa de empurrar um projeto sem base técnica consistente, apenas para atender interesses políticos e privados.



A população merece transparência. Não se pode propor a entrega de parte dos serviços de água e esgoto a empresas privadas sem apresentar dados, números, projeções e riscos. O Tribunal de Contas do Estado já enfatizou a importância de disponibilizar os estudos do BNDES justamente para proteger o interesse público. Por que, então, o prefeito insiste em esconder essas informações e, pior, descumprir a lei ao não responder a um requerimento oficial da Câmara?



Como presidenta da CPI do Desmonte do Dmae, não posso aceitar que Porto Alegre seja conduzida às cegas para uma decisão que pode comprometer um patrimônio histórico da cidade, sob pena de repetirmos o fracasso da privatização da CEEE. Muitos vereadores da própria base do governo já afirmaram a mim que não votarão a concessão sem que o estudo seja apresentado. Água não é mercadoria.

O Dmae pertence ao povo de Porto Alegre, deve seguir sendo público e não pode ser privatizado. Se isso acontecer, a água ficará mais cara para a população. E vale lembrar: nenhuma empresa até agora se comprometeu a cumprir as metas do Marco Nacional do Saneamento (que visa garantir 99% de acesso à água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033), e tudo indica que isso

também não acontecerá em Porto Alegre.

Vereadora de Porto Alegre, líder do PT e presidenta da CPI do Desmonte do Dmae