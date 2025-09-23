A construção coletiva que faz de Santa Maria um polo de inovação no coração do RS

Carlos Eduardo Aranha

Santa Maria tem demonstrado que inovação não é um destino, mas uma construção coletiva. Localizada no coração do Estado, consolidou-se como um polo capaz de transformar conhecimento em oportunidades, com a participação ativa do setor público, universidades, instituições de apoio, setor produtivo e sociedade civil. O resultado é um ecossistema vibrante, em constante evolução, que vem chamando a atenção no cenário nacional.

Com um dos maiores índices de mestres e doutores do Brasil – Santa Maria é a terceira cidade do país nesse indicador –, o ambiente acadêmico fortalece a formação de talentos e alimenta a criação de negócios inovadores. O Inova Centro, ecossistema local, tem sido o elo entre atores públicos e privados, articulando projetos, fortalecendo governança e incentivando a cultura empreendedora. Hoje, são mais de 80 startups atuando em áreas que vão de tecnologias aplicadas à educação, saúde, agronegócio e energia a segmentos emergentes como games e fintechs.

Esse esforço conjunto também se reflete nos resultados: fomos reconhecidos como o Melhor Ecossistema de Inovação do Brasil no último ELI Summit, realizado pelo Sebrae/NA em Petrolina (PE), em 2024. No Índice de Cidades Empreendedoras 2023, Santa Maria ocupa a 13ª posição, sendo a 3ª no Estado. Ela conta ainda com uma trilha estruturada para quem quer empreender: programas de ideação, validação, operação e escala que apoiam desde quem está dando os primeiros passos até negócios prontos para conquistar novos mercados.

Agora, Santa Maria volta seus olhos para a Semana da Inovação, que promete reunir ideias, conexões e iniciativas capazes de inspirar ainda mais empreendedores e fortalecer a rede de apoio local. É um momento para celebrar conquistas, discutir desafios e, principalmente, reafirmar a vocação empreendedora que não nasce isolada, mas do encontro entre universidade, empresas, poder público e organizações como o Sebrae RS, sempre atuando para criar as condições que permitam que boas ideias se tornem realidade.

Esse movimento ganha ainda mais força com o ELI Summit RS, realizado esta semana, reunindo lideranças e agentes de inovação de todo o Estado. Um passo a mais para consolidar a cidade como referência em inovação.

Gerente de Inovação do Sebrae RS