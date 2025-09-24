Fenamel: o doce futuro do Vale do Mel

Fernando Silveira de Oliveira

O desenvolvimento territorial é um objetivo permanente para qualquer gestor público, pois suas ações refletem diretamente no crescimento de cidades e regiões inteiras. Nesse sentido, Santiago e o Vale do Mel viveram um momento histórico durante a 48ª Expointer, em Esteio. No auditório do estande do Governo do Estado, no Pavilhão Internacional, ocorreu o lançamento oficial da 2ª Feira Nacional do Mel de Santiago – a Fenamel. Esse anúncio consolida o município e sua vocação apícola como referência nacional e internacional, reforçando a feira como uma estratégia essencial para o fortalecimento do território.

Prevista para acontecer entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, em Santiago, a Fenamel será uma feira multissetorial, reunindo diferentes segmentos da economia regional e oferecendo uma programação diversificada de entretenimento. Mais do que um espaço de exposição, o evento se estabelece como uma poderosa plataforma para impulsionar o desenvolvimento territorial do Vale do Mel, expandindo fronteiras e atraindo novos investimentos. Em sua segunda edição, a feira ganhará ainda mais robustez, com a incorporação de novas áreas e setores, tornando-se uma vitrine abrangente da força produtiva local.

O lançamento na Expointer marcou também a primeira vez que Santiago assumiu protagonismo oficial dentro da maior feira agropecuária da América Latina. Esse momento de visibilidade projetou o município e toda a região para além de suas fronteiras, despertando o interesse de investidores, autoridades e visitantes. O Vale do Mel surge inspirado em modelos de sucesso como o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, e promete se consolidar como um polo de negócios diversificado, valorizando não apenas a produção de mel, mas também setores como o de biodiesel, agropecuária, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, entre outros.

Com o slogan de ser “a feira mais doce do Brasil”, a Fenamel traz consigo um simbolismo que vai além da apicultura: representa união, identidade regional e prosperidade. Ao valorizar o que Santiago e sua gente produzem com excelência, a feira fortalece a autoestima da comunidade e coloca o mel no centro de um projeto inovador de desenvolvimento. Mais do que estar no pote ou no pão, o mel do Vale do Mel está destinado a conquistar também o coração de todos que visitarem Santiago e a região!