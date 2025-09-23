A nova regra na alocação de capital

Ismael Santos

Vivemos um momento crítico para os negócios no Brasil, marcado por juros elevados, endividamento recorde das famílias, inadimplência crescente das empresas, instabilidades políticas e jurídicas. A tudo isso somam-se o avanço disruptivo da tecnologia, as mudanças estruturais nos modelos de consumo e produção. Portanto, como alocar capital com disciplina em meio a juros estruturalmente elevados e inflação persistente?

O que antes era uma simples conta de retorno sobre investimento agora exige análises mais robustas, testes de estresse e governança disciplinada. Trata-se de uma nova agenda estratégica que impacta diretamente o crescimento, a inovação e a geração de valor sustentável ao longo do tempo.

Com juros e inflação persistentemente altos, o custo de capital no País atingiu outro patamar. Projetos que, no passado, eram viáveis, hoje não superam o custo do capital investido. O espaço para erros ficou mínimo e a disciplina na alocação tornou-se decisiva. Esse novo cenário não é imediatamente perceptível, mas seus efeitos se acumulam: menor investimento, perda de produtividade, atraso na modernização das operações e queda da competitividade.

A dificuldade é que muitas organizações ainda restringem o debate sobre alocação de capital. Avaliam projetos de forma reativa, sem medir o impacto no valor econômico adicionado. Alocar capital de forma eficiente significa reconhecer que não há mais espaço para improviso. Exige processos robustos, testados, análises realistas e uma conexão direta entre finanças, estratégia e geração de valor aos acionistas.

No fim do dia, tudo se resume a uma questão essencial: os investimentos estão gerando retornos acima do custo de capital? Se sim, há criação de valor. Se não, há destruição silenciosa. É essa a forma mais perigosa de erosão de valor: aquela que não aparece de imediato, mas cobra seu preço anos depois, enquanto concorrentes já se tornaram mais eficientes e valorizados.

O futuro pertencerá às empresas que unirem disciplina financeira, visão estratégica e coragem para tomar decisões duras no presente em favor de resultados sustentáveis no longo prazo. O custo de capital não é apenas um número técnico. É a linha que separa empresas resilientes daquelas que caminham lentamente para o declínio. E, nesse jogo, quem ainda ignora essa régua não está apenas atrasado: está jogando contra o próprio futuro.