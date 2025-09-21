Fragilidades expostas

Vera Armando

Vivemos tempos em que as páginas policiais e os noticiários se repetem em um triste padrão: crimes que atingem justamente quem menos pode se defender. Crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e até mesmo animais são vítimas constantes da violência e da negligência. São os vulneráveis, muitas vezes invisíveis aos olhos de uma sociedade que prefere olhar para o lado, como se a omissão fosse menos cruel que o ato em si.

No Rio Grande do Sul e em diferentes partes do Brasil, casos recentes escancaram essa realidade. Em Caxias do Sul, uma criança de apenas quatro anos foi covardemente agredida por sua professora dentro de uma escola infantil, só descoberta porque havia câmeras de segurança. No interior paulista, um cavalo foi mutilado de forma bárbara, num ato de crueldade que chocou o país e mostrou até onde pode chegar a frieza de alguns. Nas instituições de longa permanência para idosos, denúncias revelam que muitos são vítimas de agressões físicas e psicológicas justamente no lugar em que deveriam receber acolhimento e cuidado. Ao mesmo tempo, enfrentamos uma verdadeira epidemia de feminicídios, que segue ceifando vidas de mulheres, mães e filhas, sem que a resposta do Estado seja capaz de frear essa escalada de violência.

A lógica desses crimes é sempre a mesma. O agressor se aproveita da vulnerabilidade da vítima para impor dor, seja física, seja psicológica. Abusam porque sabem que não haverá reação, porque acreditam que o silêncio protegerá sua crueldade. Mas esse silêncio precisa acabar. Uma sociedade que fecha os olhos para esses horrores se torna cúmplice. Não basta punir depois da tragédia; é preciso prevenir, fiscalizar e, sobretudo, conscientizar.

Na Câmara Municipal de Porto Alegre tenho me dedicado a apresentar projetos que colocam os vulneráveis no centro das políticas públicas. São iniciativas para fortalecer a rede de proteção, garantir mais segurança, exigir transparência e mudar essa cultura com auxílio da educação. Lutamos para que crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência e animais tenham proteção de verdade.

Não podemos naturalizar a selvageria contra inocentes. Quando a infância é violada, quando um idoso é abandonado, quando uma mulher é assassinada ou um animal é maltratado, não é apenas uma vítima que sofre. É a humanidade inteira que falha. Proteger os vulneráveis não é ato de bondade, é dever humano inegociável.

Vereadora (PP)