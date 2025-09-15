Sindicatos fortes com memória e renovação

Alfredo Schmitt

A história do sindicalismo no Brasil é marcada por lideranças que enfrentaram desafios e ajudaram a consolidar estruturas importantes para a organização de setores produtivos. No caso dos sindicatos patronais, como os que representam as indústrias, isso ganha contornos ainda mais estratégicos: trata-se de articular o fortalecimento do setor, defender interesses legítimos e construir pontes com o poder público, com a sociedade e com o mercado.

É inegável o valor das gerações anteriores que contribuíram com sua experiência, visão e capacidade de articulação para consolidar entidades sólidas, representativas e influentes. Essas lideranças carregam a memória institucional e o conhecimento acumulado ao longo de anos, sendo fundamentais para compreender os caminhos trilhados e os aprendizados vividos.

No entanto, o cenário econômico e produtivo está em constante transformação. A digitalização, a automação, as novas exigências do mercado e os desafios regulatórios impõem um novo ritmo às decisões e estratégias. Nesse contexto, é fundamental abrir espaço para novas lideranças, com domínio de ferramentas digitais, linguagem atualizada e capacidade de enxergar oportunidades sob uma ótica mais ágil e inovadora.

Renovar não significa romper com o passado. Pelo contrário: o futuro das entidades representativas depende da capacidade de integrar tradição e inovação. As lideranças consolidadas têm função decisiva na transmissão de valores e no fortalecimento institucional, enquanto os mais jovens contribuem com novas perspectivas, propostas e formatos de atuação que podem ampliar o alcance e a relevância do sindicato.

É hora de superar a ideia de que há um conflito entre gerações. A força de uma entidade está justamente em sua habilidade de somar talentos, experiências e visões complementares. A renovação deve ser feita com respeito à história, mas com os olhos voltados para o futuro. Sindicatos que desejam seguir relevantes precisam ouvir quem ajudou a construir sua trajetória e, ao mesmo tempo, dar espaço para quem quer continuar essa missão em um novo tempo.

Esse equilíbrio entre memória e renovação é o que fortalece o setor, e é um dos objetivos do Sinplast RS. Tornar o sindicato mais preparado para os desafios contemporâneos e garantir representatividade alinhada às reais demandas da indústria.