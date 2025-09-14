O cliente no centro das transformações do varejo

Rossano Boff

No Dia do Cliente, celebramos uma data simbólica ao reconhecermos a razão de existir do comércio e de todo o esforço das empresas: as pessoas que diariamente escolhem confiar em nossas lojas, produtos e serviços. Hoje, mais do que nunca, compreender o consumidor é essencial para construir relações duradouras e sustentáveis.

O cliente de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Vivemos em uma era em que a informação circula de forma rápida e acessível. Antes de entrar em uma loja física ou virtual, o consumidor já pesquisou preços, comparou marcas, leu avaliações e sabe exatamente o que deseja. Esse novo perfil é mais exigente, seletivo e valoriza não apenas o produto em si, mas toda a experiência que envolve o ato da compra.

Por isso, oferecer um bom atendimento deixou de ser um diferencial para se tornar obrigação. O consumidor atual busca ser ouvido, respeitado e compreendido em suas necessidades. Ele valoriza a personalização, a agilidade no atendimento e a transparência nas relações. Mais do que comprar, deseja viver experiências que gerem confiança e conexão.

É nesse cenário que a boa experiência do cliente se torna um dos pilares centrais do varejo moderno. Cada interação, seja no ambiente físico ou digital, precisa ser pensada para encantar, facilitar e agregar valor. Isso exige dos empresários constante atualização, investimento em tecnologia e, principalmente, capacitação de equipes para que estejam preparadas para atender de forma humanizada e estratégica.

O desafio está em equilibrar tradição e inovação. O cliente continua valorizando o acolhimento humano, mas também espera encontrar processos ágeis, práticos e eficientes. Portanto, o segredo para conquistar esse consumidor é unir a tecnologia à empatia, transformando o momento da compra em uma experiência memorável.

Neste Dia do Cliente, observamos como o consumidor mudou e que nós, prestadores de serviço do comércio, precisamos mudar junto com ele. Afinal, mais do que vender, o varejo é sobre criar conexões, gerar confiança e fortalecer laços que ultrapassam o ato da compra.

Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caxias do Sul (Sindilojas Caxias)