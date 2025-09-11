O salto que quase aconteceu em 2007

Paulo Palombo Pruss

Muito antes da descida de skate promovida pela Red Bull, que acontecerá ainda neste mês de setembro no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Porto Alegre quase viveu esse momento

que poderia ter marcado sua história esportiva.

Em 2006/2007, representantes da marca, após articulação do então Secretário da Juventude Mauro Zacher (falecido em 2022), estiveram no gabinete municipal para apresentar um projeto ousado: erguer uma mega rampa na fachada do CAFF, bem no coração da capital gaúcha. O projeto foi apresentado e tratado por várias semanas com o gabinete da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado.

A proposta tinha características distintas da versão que será realizada agora. O evento seria aberto ao público, em formato de festival, com shows da banda CPM 22, praça de alimentação e transmissão ao vivo. Mais que um espetáculo, a intenção era audaciosa: quebrar o recorde mundial de percurso e altura,

estabelecido em 2005 pelo skatista Danny Way na Muralha da China, e colocar Porto Alegre no mapa global dos esportes radicais.

A cidade teria a chance de ser lembrada internacionalmente por ousadia e criatividade. Havia, porém, um entrave político. Por se tratar de um prédio estadual, seria necessário um acordo institucional mais amplo para viabilizar o evento.

Porém, a ideia acabou não avançando. Ficou restrita aos bastidores, guardada na memória daqueles que a idealizaram e de quem acreditava que Porto Alegre poderia ser palco de um salto memorável, uma façanha que permaneceria apenas em imaginação.

Quase duas décadas depois, em 2025, a Red Bull finalmente transformou aquele sonho em realidade. A mega rampa foi erguida no mesmo prédio, agora em versão fechada, sem festival, sem shows ou praça de alimentação. Mesmo assim, a descida ressoa como a concretização tardia de uma ideia visionária, mostrando que a persistência pode atravessar anos sem perder força ou brilho.

Entre o projeto interrompido e sua realização tardia, fica a certeza de que algumas ideias resistem ao tempo. O salto que Porto Alegre não viu em 2007 acontecerá em 2025 — prova de que certos

sonhos, mesmo adiados, encontram seu lugar na história, inspirando novas gerações a acreditar que ousar é sempre possível.

Editor