Independência é soberania externa e interna

Vicente Rauber

Neste mundo complexo e globalizado, a independência de uma nação é feita tanto pela sua soberania interna como externa. Estamos evoluindo bem, mas há muito caminho por fazer.

Não pode haver uma economia paralela, seja como a “Carbono Oculto”, a maior da história brasileira, sendo agora enfrentada pelas Polícia Federal, Receita Federal e Agência Reguladora, seja outras que ainda serão desmanteladas.

Não podem setores econômicos (incluindo alguns disfarçados de igrejas) interferir tanto na economia. Somos o 8º PIB do mundo, mas no índice GINI, que mede o grau de diferença de renda da população de uma nação, o Brasil tem evoluído, mas ainda encontra-se próximo de países africanos. Esta situação não interessa a ninguém, muito menos a um capitalismo mais evoluído, que progride em nações fortes e justas.

Uma nação soberana também enfrenta a ajuda a superar a maior atual crise planetária: os desastres climáticos. O Brasil tem boas condições de ser uma referência internacional, para tanto precisa reduzir e até eliminar a geração dos gases de efeito estufa - GEEs – nos biomas, no campo e nas cidades.

No Plano Internacional, agora temos um Presidente norte-americano que, com seu “America Great Again”, não por acaso semelhante ao “Deutchland über alles” de Hitler, tentando ser o novo xerife do Planeta, vem aplicando tarifações ilegais (como já reconheceu a própria justiça norte-americana) e ameaças absurdas mundo afora.

Comete dois crimes contra a humanidade, incluindo o próprio povo norte-americano: (i) desorganiza as economias, gerando inflações localizadas e desempregos, e (ii) ao invés de diminuir, aumenta os GEEs nos EUA, com o aumento do consumo dos combustíveis fósseis e a eliminação dos apoios à produção sustentável.

Em relação ao Brasil age tentando transformar o País num “quintal” dos EUA, colocando aqui um “capataz” seu.

Todas as nações hoje são interdependentes, a soberania de cada uma é ter a possibilidade de autodeterminar-se e poder comercializar e ter relações livremente, sem guerras.

Somos “um País gigante pela sua própria natureza”, a caminho de sua soberania plena, superando as enormes objeções ainda remanescentes.

Engenheiro Especialista em Planejamento Energético e Ambiental