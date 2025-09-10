O risco silencioso nas empresas

Eliana Camejo

Imagine conduzir uma organização como se fosse dirigir em uma rodovia à noite, com os faróis apagados. Por alguns instantes, a sensação pode ser de estabilidade: o motor está funcionando, a estrada parece seguir reta, e a velocidade dá a impressão de progresso. Mas basta um obstáculo inesperado, uma curva acentuada, um animal atravessando ou um buraco profundo, para revelar o perigo da falta de visibilidade. É exatamente assim que operam empresas que negligenciam sustentabilidade e governança: avançam no escuro, expostas a riscos que só se tornam visíveis no momento do impacto, financeiro, regulatório e reputacional.

Sustentabilidade e governança funcionam como sistemas de navegação estratégica. Não eliminam as incertezas do caminho, mas oferecem instrumentos para antecipar riscos, corrigir rotas e manter a operação dentro de parâmetros seguros e eficientes. São como painéis de bordo que permitem ao gestor enxergar além do imediato, identificar turbulências no horizonte e ajustar a jornada para chegar ao destino com segurança e consistência. Ignorar esses mecanismos é equivalente a pilotar um avião em voo de longo curso sem instrumentos: a decolagem pode ser tranquila, mas a aterrissagem será incerta e, muitas vezes, desastrosa.

A ausência de governança leva a decisões baseadas em percepções isoladas, sem dados consistentes ou processos claros. Já a falta de sustentabilidade expõe a empresa a sanções regulatórias, perda de contratos estratégicos e restrições de acesso a capital, especialmente em um cenário em que investidores, clientes e sociedade pressionam cada vez mais por práticas ambientais, sociais e de gestão responsáveis.

Por outro lado, empresas que incorporam esses pilares à sua estratégia conquistam ganhos concretos. Ganham previsibilidade na gestão, reduzem custos operacionais, ampliam oportunidades de negócio e constroem uma reputação sólida no mercado. São capazes de atrair investimentos mais competitivos, fidelizar clientes em mercados exigentes e responder rapidamente a mudanças regulatórias e de consumo.

No ambiente corporativo atual, a escolha é clara: operar com visibilidade e controle, ou seguir avançando no escuro, confiando apenas na sorte. A primeira opção exige esforço, método e compromisso de longo prazo, mas garante resiliência e crescimento sustentável.