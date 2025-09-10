Um compromisso com os oficiais militares do RS

Coronel Marcelo Pinto Specht

Neste ano, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completou 35 anos de uma trajetória marcada pela defesa intransigente dos direitos e prerrogativas dos Oficiais. Mas, a sua missão vai além de representar juridicamente e politicamente os oficiais da BM e do CBM no Rio Grande do Sul e em Brasília. É lutar continuamente pelo reconhecimento da valorosa função desempenhada pelos oficiais em prol da sociedade e pelo bem-estar de todos do quadro social.



A inauguração do Hotel de Trânsito da ASOFBM é um marco que reflete nosso compromisso em oferecer suporte e acolhimento aos associados. Com uma infraestrutura moderna e adequada, o espaço foi concebido para receber os sócios da melhor forma possível, proporcionando conforto e uma experiência positiva. Esse investimento se justifica pelo valor que damos àqueles que estão sempre prontos para proteger e salvar vidas.



Além disso, neste primeiro semestre de 2025, a Associação não mediu esforços para contribuir na revitalização da Policlínica Odontológica Central, do Centro Clínico Odontológico da BM. Após ter sido severamente afetada pelas enchentes que devastaram o Estado em 2024, a inauguração desse espaço, para a ASOFBM, é um compromisso com a saúde de todos os associados e suas famílias. A Policlínica contará com atendimento especializado e infraestrutura adequada, garantindo um serviço de qualidade a todos.



Reforçar a missão de cuidado e proteção, além da defesa dos direitos, é o que guia cada passo da Associação. Enfrentamos desafios, mas também celebramos vitórias, sempre buscando proporcionar melhores condições para aqueles que arriscam suas vidas diariamente em defesa da sociedade gaúcha. Os 35 anos de existência da entidade são uma oportunidade para reafirmar nosso compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos nossos sócios.



Neste momento de reflexão, olhamos para o futuro com esperança e determinação. Seguiremos firmes na luta pelos direitos dos oficiais, sempre atentos às necessidades e desafios que surgem no horizonte. Juntos, continuaremos a escrever uma história de dedicação, coragem e respeito às instituições. Celebramos não apenas uma associação, mas uma verdadeira família que se solidifica a cada dia.





Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (ASOFBM)