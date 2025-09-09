Assessoria de imprensa: relacionamento e visão

Luís Gustavo Machado

Em um cenário de comunicação cada vez mais competitivo, o papel do assessor de imprensa dentro de organizações públicas e privadas vai muito além de encaminhar releases às redações e esperar pela boa vontade de jornalistas que atuam em veículos da mídia tradicional. Trata-se de um trabalho estratégico que exige conhecimento profundo dos veículos de comunicação — como jornais, sites, colunas, rádios e televisões — e a habilidade de transformar informações institucionais em pautas relevantes para o público. O desafio de pautar a imprensa é real e exige preparo, criatividade e relacionamento.

Para conquistar espaço nos meios tradicionais, é preciso oferecer conteúdo com valor jornalístico: dados, histórias reais, preferencialmente com apelo emocional, e protagonistas, porta-vozes capacitados para comunicar com clareza. A assessoria de imprensa bem executada constrói posicionamento e reputação sedimentados com consistência, estratégia e tempo, sendo validada pela credibilidade dos veículos que fazem a ponte entre a organização e a sociedade.

Vale destacar que a intermediação dos meios de comunicação tradicionais continua sendo uma das formas mais eficazes de fortalecer o posicionamento institucional. Quando uma marca ou entidade aparece na imprensa por mérito, com conteúdo relevante e bem trabalhado, ela ganha autoridade e confiança diante da opinião pública. Isso é especialmente importante em tempos de excesso de informação, em que a curadoria jornalística ainda é vista como um selo de qualidade.

O assessor não é apenas um emissor de notícias, mas um engenheiro da construção da narrativa institucional, capaz de conectar os interesses da organização com os temas que movem a sociedade. E isso, definitivamente, não se constrói de forma aleatória ou na dependência do acaso, mas com técnica, relacionamento e visão.

Mais do que um executor de tarefas, o assessor é estrategista: entende o tempo certo de falar, o jeito adequado de se posicionar e a importância de cultivar credibilidade. Em um cenário em que a informação circula em velocidade recorde, a assessoria de imprensa se afirma como uma ponte indispensável entre instituições e públicos, onde o verdadeiro diferencial não está apenas em ser ouvido, mas em ser relevante.