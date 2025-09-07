A educação que rompe fronteiras

Antônio Costa

Vivenciar outras culturas é uma das experiências mais enriquecedoras que um estudante pode ter ao longo de sua trajetória acadêmica. O intercâmbio vai muito além de aprender em uma nova universidade ou aprimorar um idioma estrangeiro: trata-se de um processo profundo de transformação pessoal, de quebra de paradigmas e de abertura para o novo.

Ao mergulhar em uma realidade diferente, o aluno amplia sua visão de mundo e passa a enxergar o conhecimento sob outras perspectivas. O contato com diferentes metodologias de ensino, costumes e modos de vida favorece o desenvolvimento da empatia, da autonomia e da capacidade de adaptação, habilidades essenciais tanto para a vida profissional quanto pessoal.

As trocas culturais que ocorrem dentro de programas de mobilidade acadêmica são também pontes para o diálogo global. Elas estimulam a cooperação internacional e fortalecem a formação cidadã dos participantes, que retornam ao seu país com uma bagagem que vai além do conteúdo curricular. A convivência com colegas e professores de outras nacionalidades transforma o aprendizado em uma vivência plural e inspiradora.

Na Ulbra, temos nos dedicado à construção de parcerias com instituições de ensino superior em mais de 20 países. São mais de 50 convênios ativos com universidades na Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Paraguai, Portugal e Colômbia, entre outros. Essas conexões têm possibilitado o intercâmbio de estudantes, professores e técnicos, promovendo um ambiente de ensino global e inclusivo.

A mobilidade internacional é uma oportunidade concreta de crescimento. Ao incentivar que nossos alunos atravessem fronteiras, também reafirmamos o compromisso com uma educação que forma profissionais preparados para atuar em qualquer lugar do mundo e, acima de tudo, cidadãos conscientes do seu papel em uma sociedade cada vez mais conectada e diversa.

É por meio dessas experiências que pontes se constroem, barreiras se desfazem e o conhecimento se expande. Em um mundo em constante transformação, abrir-se ao novo é não apenas um diferencial, mas uma necessidade para quem deseja ser protagonista de sua própria história.