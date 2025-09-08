60 anos da Administração: honrar um legado

Flávio Abreu

Neste ano, celebramos os 60 anos de regulamentação da profissão de Administrador. Mais do que uma data simbólica, trata-se de um marco que reforça a relevância de uma profissão que permeia todos os setores da sociedade. Na gestão pública ou privada, o profissional de Administração exerce um papel estratégico: planeja o percurso a ser trilhado, organiza recursos, dirige pessoas, otimiza e controla processos e toma decisões que impactam diretamente no desenvolvimento socioeconômico do País.

Ao longo dessas décadas, nossa profissão acompanhou profundas transformações. Se antes o foco estava em modelos clássicos de gestão, hoje enfrentamos cenários cada vez mais complexos, dinâmicos e interconectados. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma parceira estratégica. Ela amplia a nossa capacidade analítica, auxilia na otimização de processos e oferece dados valiosos para nossa tomada de decisão. Ainda assim, é o profissional da Administração quem dá sentido a esses dados, quem gera conhecimento, quem traduz tecnologia em estratégia e quem mantém o olhar humano necessário para a tomada de decisões éticas, sustentáveis e responsáveis.

Essa é a grande mudança do nosso papel: sermos elos entre tecnologia e humanidade, garantindo que os avanços estejam a serviço do bem comum. Somos profissionais de impacto coletivo, cujo trabalho repercute não apenas em organizações, mas também na vida das pessoas e das comunidades. E essa missão reforça ainda mais a necessidade de um Conselho forte e atuante. Ao longo de sua trajetória, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) tem protegido a sociedade, zelando pelo exercício ético, pela valorização da carreira e pela capacitação contínua dos profissionais.

Celebrar os 60 anos da Administração é, portanto, olhar para o passado com gratidão e para o futuro com responsabilidade. Cabe a nós, profissionais de Administração, honrar esse legado e assumir o compromisso de liderar transformações que gerem um impacto positivo e sustentável.