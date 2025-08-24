PCDs: a Psicologia na Kinder

Solimar Amaro

Um dos grandes desafios dos tempos atuais é a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que a educação é um direito fundamental. Nesse sentido, a Kinder - Centro de Integração da Criança Especial, instituição que atende crianças com deficiências múltiplas, de complexidade moderada e grave, garante o acesso à educação especial de 205 alunos. Além disso, anualmente a instituição realiza cerca de 20 mil atendimentos na área da saúde e assistência social.

Atenta à necessidade de inovar na educação especial, a Kinder lança na Semana da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto, o Programa Psicologia na Escola - Elos na Educação Especial. Coordenado pelo setor de Psicologia da Instituição, tem como objetivo criar estratégias de manejo para a condução de barreiras comportamentais que dificultam a aprendizagem dos alunos. O programa também tem por objetivo a revisão do Plano Educacional Individualizado (PEI), enriquecendo-o com o olhar e saber da psicologia.

Como proporcionar condições igualitárias a todos, se temos na Kinder um público com necessidades especiais tão diversas? Essa foi a reflexão que deu origem ao programa que, além de promover a conscientização de práticas inclusivas na educação, é, também, uma ferramenta para identificar os objetivos pedagógicos de cada aluno e a forma como serão alcançados.

Seu grande diferencial é a criação de metas a serem atingidas, considerando a singularidade de cada aluno. O programa contempla um esforço coletivo da instituição para oferecer um olhar individualizado que promoverá, ainda mais, a equidade e a inclusão; pois, devido a barreiras biopsicossociais, nem todos os alunos partem do mesmo patamar.

Elos na Educação Especial articula as conexões essenciais da prática pedagógica especial: PEI, alunos, professores, família e sociedade, com o suporte da psicologia. Essa é a educação inclusiva em que acreditamos, porque contempla as diferenças individuais, como efetivamente deve ser. Para finalizar, destacamos que tudo isso só é possível graças à equipe técnica da Kinder - a qual agradecemos com gratidão - que qualifica e humaniza nosso trabalho.



Presidente Voluntário da Kinder