Sem servidores estáveis, não há autonomia republicana para o BC

Fernanda Nedwed Machado

Sob a justificativa de ampliar a autonomia do Banco Central, o texto original da PEC 65/2023 transformava a autarquia em uma empresa pública. Em nova versão, o relator trocou o formato para pessoa jurídica de direito privado.

Ao trocar o termo “empresa pública”, o relator criou algo cuja natureza jurídica acaba perdendo qualquer referência, o que torna complexa a questão dos princípios aplicáveis às relações de trabalho.

Sem receber recursos do OGU para despesas de pessoal, o BC poderá pagar remunerações acima do teto constitucional. E, como entidade de direito privado, seus cargos não terão mais as mesmas garantias constitucionais do serviço público estatutário.

Os integrantes do quadro de pessoal “somente poderão ser demitidos em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em caso de cometimento de falta grave [...] observados, ainda, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto na lei complementar”. Até a publicação da LC, os funcionários estarão num “limbo”, sem a proteção do regime jurídico único.

Já é realidade a terceirização de atividades-meio no serviço público, mas ainda há alguns limites impostos pelo direito administrativo. Livre de tais amarras, o BC poderia terceirizar atividades-fim ou a assessoria na tomada de decisões, para colaboradores sem qualquer proteção.

A estabilidade visa a proteger a sociedade, não o indivíduo-funcionário. Esse é o entendimento do próprio Supremo, que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 449, determinou que os funcionários do BC, autarquia com poder de polícia sobre o mercado financeiro, deveriam ser servidores estatutários.

Tendo pouco a perder, todo servidor estável é um potencial delator, no contexto de um serviço público em que a barganha entre chefe e subordinado é favorável ao último. Com a PEC 65, o poder de barganha muda completamente no BC.

O ponto nevrálgico da PEC 65 está em migrar o BC para o direito privado. Serão afastados das decisões importantes os servidores suscetíveis de oferecer resistência, cercando-se a chefia de colaboradores que, desprotegidos, obedeçam sem questionar. Perdendo sua conexão com o interesse público, a estabilidade deixa de ser uma garantia, e a autonomia do BC, republicana.

Presidente do SINAL/RS