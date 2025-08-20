

Magnor Muller

Eles escutam, acolhem, aconselham, aliviam. Estão presentes nas salas de aula, nos hospitais, nos centros de assistência, nos consultórios, nos abrigos e nas instituições que atuam com mediação de conflitos. São profissionais que lidam, dia após dia, com o sofrimento do outro e que, por formação ou vocação, fazem da empatia uma ferramenta central de trabalho. Mas quando o envolvimento emocional é contínuo e intenso, ele deixa marcas profundas. E então surge a pergunta que ainda ecoa sem resposta suficiente: quem cuida de quem cuida?

Esse esgotamento emocional tem nome: Burnout Empático, também chamado de fadiga por compaixão. Ao contrário do burnout tradicional, conhecido como síndrome do esgotamento profissional, geralmente associado ao excesso de tarefas e demandas, o burnout empático está diretamente relacionado ao impacto de estar em contato constante com a dor alheia. A empatia, que antes era um canal de conexão, começa a se tornar um peso emocional difícil de sustentar.

Profissionais afetados por essa síndrome relatam dificuldades para se desconectar dos problemas que escutam, mesmo fora do expediente. Com o tempo, sentem uma queda na capacidade de se envolver com os outros, acompanhada de sentimentos de impotência, frustração e desânimo. Além disso, surgem também sintomas físicos e emocionais: insônia, ansiedade, irritabilidade, cansaço extremo e distanciamento afetivo. É como se, ao absorver tanto sofrimento, a pessoa perdesse a própria vitalidade e a empatia.

Diante dessa recente problemática, é urgente que organizações e instituições passem a reconhecer e enfrentar essa realidade. Para reverter os danos, uma das estratégias mais eficazes é a integração do pilar social do ESG (sigla em inglês de práticas ambientais, sociais e de governança) à cultura das empresas. Isso significa adotar práticas que promovam saúde mental, escuta ativa, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de lideranças mais empáticas e preparadas para identificar sinais de esgotamento.

Cuidar de quem cuida não é apenas um gesto ético, mas uma necessidade para garantir ambientes de trabalho saudáveis e humanos. Afinal, só é possível continuar cuidando do outro quando se é cuidado também.

Especialista em ESG, fundador da DGS Consultoria