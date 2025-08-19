Educação como ponte para o próprio negócio

Laila Martins

Nem todo mundo sonha em ser empreendedor. Mas, muitas vezes, é a única alternativa possível diante da falta de emprego, de renda e de caminhos viáveis. Cresci ouvindo histórias assim: gente que começou a vender doces por necessidade, abriu um salão no quintal ou virou MEI para manter a família. O que pouca gente enxerga é o quanto a educação (de verdade, aquela que transforma) pode ser a diferença entre um esforço de sobrevivência e um projeto de vida.

Aprender é mais do que absorver conteúdo. É sobre desenvolver a coragem de tentar. Em regiões com pouco acesso a recursos, estudar pode significar entender como administrar um negócio, criar algo do zero, descobrir que há outras formas de viver. A educação empreendedora, quando bem aplicada, ensina a pensar criticamente, resolver problemas com criatividade e se adaptar - habilidades essenciais para quem quer ter uma empresa com estratégia, não apenas com urgência.

Infelizmente, nosso sistema educacional ainda prepara alunos para obedecer regras, não para quebrá-las de forma criativa. O modelo atual valoriza memorização, tarefas mecânicas e notas. Pouco se fala de liderança, finanças e inovação. E se, desde cedo, os alunos pudessem aprender a propor soluções, errar, testar, gerenciar pequenas ideias? Provavelmente teríamos menos medo de começar e mais consciência de como crescer.

Existe, sim, uma diferença entre se preparar para o mercado tradicional e se preparar para empreender. No primeiro, você aprende a se encaixar. No segundo, a construir. Mas uma formação não exclui a outra. Na realidade, quem une as duas tem mais chance de se destacar, seja como dono do próprio negócio, seja como colaborador criativo dentro de uma organização.

Quando a educação vira renda

Empreender por necessidade pode ser um caminho duro, solitário e cheio de riscos. É o que acontece em mais de 40% dos casos no Brasil, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024 . O relatório revela que, embora o país tenha um dos maiores índices de atividade empreendedora do mundo, com 43% da população adulta envolvida em algum tipo de negócio, uma parcela significativa começa por falta de alternativas de renda. Muitos desses empreendedores enfrentam o desafio adicional de ter pouca escolaridade e quase nenhuma formação em gestão, o que compromete a continuidade e o crescimento.

Mas com educação, esse percurso ganha planejamento, propósito e perspectiva. A pessoa aprende a pesquisar o mercado, validar uma ideia, gerir recursos, criar valor. Aprende, principalmente, a se conectar com outros que podem orientar, apoiar e investir. E é nesse ponto que surgem as redes de apoio — o antídoto contra o isolamento de quem toca o barco sozinho.

No fim das contas, é mais do que romantizar o empreendedorismo, é também oferecer condições reais para que ele seja sustentável. A ponte entre estudo e ação existe. O que falta, muitas vezes, é visibilidade. E iniciativas como essa mostram, na prática, que é possível construir essa travessia, até quando o ponto de partida é cheio de obstáculos. Porque à medida que o conhecimento encontra a oportunidade, tudo muda.