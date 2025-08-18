A reconstrução do RS é um caminho coletivo

Alexandre Simioni

Há um ano, o Rio Grande do Sul viveu um dos capítulos mais difíceis de sua história. Neste momento, a urgência de continuar investindo no Rio Grande do Sul transcende a restauração de infraestruturas. Trata-se de um ato de empatia coletiva de investidores, governo e cidadãos com a reconstrução física e emocional, severamente abalados.

Cada empresa que volta a operar ou decide se instalar no RS significa mais oportunidades reais para famílias inteiras que perderam tudo durante as enchentes. O Rio Grande do Sul é um dos pilares do agronegócio, da indústria e do setor de serviços no Brasil. É um Estado que impacta positivamente todo o País e investir nele é contribuir para o crescimento nacional.

Recentemente, dados divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística do RS mostraram que apesar das enchentes, o PIB gaúcho fechou o ano de 2024 com crescimento acumulado de 4,9%. Investir agora é injetar mais ânimo nesta economia e criar empregos que devolvam plenamente a autonomia e a segurança às famílias, é fortalecer os negócios locais para que voltem a prosperar. Investir no Rio Grande do Sul é também destinar recursos para programas de apoio, para a educação e para o desenvolvimento de infraestruturas mais seguras e modernização de cadeias logísticas.

O ritmo da reconstrução é também um termômetro da confiança empresarial. No setor supermercadista, as lojas que foram afetadas já reiniciaram suas operações ou estão em processo de reabertura e demonstrando sinal claro de retomada de investimentos, parcerias e da força de nossa cadeia de abastecimento. Cada nova loja significa um vetor de reconstrução econômica e de esperança para famílias e comunidades afetadas.

Hoje, o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul precisa de quem acredita em recomeços. Como empresário e investidor, digo com convicção que novos empreendimentos geram postos de trabalho e devolvem aos cidadãos a dignidade de prover o sustento de suas famílias e reconstruir seus projetos de vida. Defendo que os investimentos priorizem a geração de empregos diretos e indiretos e não há política social mais transformadora do que oferecer às pessoas a chance de trabalhar, sustentar suas famílias e reconstruir suas vidas com as próprias mãos.

CEO do Grupo Passarela