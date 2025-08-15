Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Rafaela Cavalcanti

O aumento da inadimplência no Brasil segue como um dos principais desafios econômicos e sociais do País. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam que 41,50% da população adulta estava negativada em fevereiro deste ano, o que representa 68,76 milhões de consumidores. Esse número reflete um aumento de 3,22% em relação ao mesmo período de 2024, o que revela os desafios enfrentados por milhões de brasileiros que encontram dificuldades para acessar serviços financeiros.

Nesse contexto, o crédito inclusivo desponta como uma alternativa concreta para mitigar os impactos da inadimplência. Trata-se de um conjunto de soluções pensado especialmente para atender consumidores fora do sistema financeiro tradicional, principalmente das classes C e D, oferecendo acesso a recursos básicos com mais segurança e condições ajustadas à realidade desses perfis.

Para isso, novas iniciativas impulsionadas por tecnologias ganham espaço com a oferta de soluções mais eficazes e acessíveis para as classes C e D, como nanocréditos, contas digitais simplificadas e plataformas financeiras. Ferramentas baseadas em inteligência artificial e análise de dados, por exemplo, permitem avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores de forma mais justa, sem depender exclusivamente de históricos bancários tradicionais. Essas inovações oferecem aos negativados uma nova oportunidade de reorganizar suas finanças, evitando o endividamento excessivo e recuperando seu poder de compra.

O resultado é a ampliação do acesso ao crédito, com impacto direto na economia do País. Isso porque, à medida que mais pessoas possuem condições de utilizar serviços financeiros, ocorre um aumento no consumo e nos investimentos, o que fortalece setores estratégicos e impulsiona o crescimento de pequenos negócios. Além disso, a formalização de trabalhadores e empreendedores informais tende a crescer, permitindo que uma parcela maior da sociedade acesse oportunidades econômicas e sociais.

Ao combinar inovação com responsabilidade social, o crédito inclusivo vai além do alívio momentâneo das dívidas: ele contribui para construir um ambiente econômico mais estável, acessível e sustentável. A democratização dos serviços financeiros, especialmente quando pensada sob a ótica da inclusão, pode ser um dos principais vetores de transformação no enfrentamento da inadimplência no Brasil.

Cofundadora e CEO da CloQ, startup brasileira