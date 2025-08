Precisamos de um novo Plano Diretor

Claudio Teitelbaum

Porto Alegre merece mais. Para nossa cidade evoluir e crescer de forma sustentável, moderna e conectada com as necessidades da população, é fundamental atualizar o Plano Diretor, a ferramenta que orienta o desenvolvimento urbano e define as diretrizes para o crescimento e a organização do município. Entendemos que a versão atual está defasada e não acompanha a velocidade das transformações econômicas, sociais e ambientais imprescindíveis para a capital gaúcha evoluir.

É isso que o movimento Porto Alegre acredita. Somos 58 entidades representativas do comércio e varejo, indústria, serviços, turismo, urbanismo, saúde, educação e empreendedorismo numa ação conjunta de mobilização e conscientização que defende uma cidade que proporcione à população habitação digna, mais infraestrutura e acessibilidade. Uma Porto Alegre que harmoniza sua história com a evolução, fortalecendo uma identidade cultural com os porto-alegrenses e gerando, igualmente, oportunidades para as novas gerações. Queremos uma legislação mais dinâmica para permitir que a cidade se atualize ao longo dos anos.

Alavancar esse progresso atrai negócios, gera empregos e reduz a migração significativa da população, fato que temos acompanhado com preocupação nos últimos anos. Precisamos de mais transparência, flexibilidade e dinamismo que estimulem o empreendedorismo, permitam novos investimentos e soluções urbanas que elevem a qualidade de vida das pessoas. Queremos democratizar a moradia e fazer com que o adensamento ordenado gere mais condições de segurança e de mobilidade.

Um Plano Diretor deve incentivar a ocupação ordenada com mais liberdade e valorizar espaços urbanos. É um documento fundamental e sua versão atual encontra-se desatualizada frente às transformações que a cidade e o mundo viveram nas últimas décadas. A legislação atual não dialoga com a velocidade das mudanças urbanas e, muitas vezes, acaba se tornando um entrave.

Porto Alegre precisa e merece mais e temos grandes exemplos de ações que mostram essa capacidade. Espaços como a nova Orla do Guaíba e o 4° Distrito são exemplos. Assim, atualizar o Plano Diretor é, sem dúvida, um passo imprescindível para conquistarmos uma capital à altura do seu potencial e dos sonhos de quem vive aqui.

Porta-voz do Movimento Porto Alegre e presidente do Sinduscon-RS