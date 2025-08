Ciência em ação: a vantagem oculta por trás da inovação cotidiana

Cristian Arriagada

À primeira vista, uma esponja, um rolo de fita adesiva ou um post-it podem parecer commodities, ferramentas banais com valor estratégico limitado. Mas, na realidade, esses objetos cotidianos representam um dos motores de inovação mais resilientes e subestimados da economia global. Eles são um lembrete silencioso, porém duradouro, de que a ciência, quando aplicada com clareza de propósito, pode remodelar comportamentos, resolver problemas profundamente humanos e construir marcas que perduram por gerações.



Isso é particularmente importante na América Latina, uma região onde desafios sistêmicos, volatilidade econômica, pressão ambiental e fragmentação social exigem soluções imaginativas e baseadas na realidade. Os problemas mais urgentes da região não serão resolvidos apenas pela teoria. Eles exigem inovação enraizada na vida cotidiana, onde a ciência é presente, útil e profundamente humana. É precisamente aqui que a ciência aplicada faz a diferença.



O tipo mais poderoso de inovação raramente é barulhento. Não depende de lançamentos chamativos ou tendências de curto prazo. Em vez disso, ela se incorpora silenciosamente à rotina das pessoas, até se tornar indispensável. Muitas vezes ignoramos a engenhosidade por trás das ferramentas mais simples, pois seu brilhantismo reside na facilidade com que se integram às nossas vidas. Mas esse também é o seu ponto forte.



Considere o caso de um rolo de fita adesiva Scotch, presente discretamente em escolas, escritórios e lares há gerações. Ao longo das décadas, ela evoluiu para atender a novas expectativas: sua fórmula adesiva agora inclui materiais à base de plantas, seu dispenser é recarregável e durável, e sua embalagem é feita de papel reciclado sem plástico. Ou pense na clássica esponja de limpeza Scotch-Brite verde e amarela, lançada há mais de 65 anos. Ela foi reprojetada para proporcionar uma limpeza mais eficaz, durar mais e agora incorpora fibras recicladas e materiais naturais, sem perder o design ergonômico e o desempenho que a tornaram indispensável em primeiro lugar.



Não se trata de transformações radicais. São calibrações precisas, impulsionadas por uma pergunta clara: como podemos criar um progresso significativo sem interromper a vida das pessoas, mas sim melhorá-la?



Para milhões de consumidores na América Latina, a inovação deve se traduzir em confiança, em produtos confiáveis, acessíveis e alinhados aos valores do mundo atual. Especialmente em uma região onde a inflação e a degradação ambiental são preocupações diárias, um produto que dura mais, reduz o desperdício ou simplifica uma tarefa repetitiva tem mais do que valor funcional. Ele ganha relevância emocional.



A chave é o contexto. A América Latina não é um monólito. É um mosaico de realidades moldadas por nuances culturais, barreiras logísticas e diversidade socioeconômica. É por isso que a inovação liderada pela ciência aqui deve ser adaptável. Ela deve ouvir tanto quanto constrói. Deve ser moldada não apenas por P&D, mas também por empatia.



Há sinais encorajadores. Estudos recentes mostram um apetite crescente por produtos alinhados à consciência ambiental. No México, 85% das famílias consideram a sustentabilidade ao fazer compras domésticas, de acordo com um estudo de 2023 da Kantar LATAM. No Brasil, 72% dos consumidores afirmam preferir produtos ecologicamente corretos, mesmo que sejam mais caros, conforme relatado pela NielsenIQ. Isso representa mais do que uma tendência de consumo — é uma mudança na forma como as pessoas medem valor.



Mas essas expectativas vão além de materiais e rótulos. Elas abordam o papel que as marcas desempenham na vida pública. Cada vez mais, as pessoas esperam que as empresas sejam parte da solução, não apenas como fornecedoras de bens, mas como agentes de transformação social e ambiental. Isso significa repensar não apenas o que vendemos, mas como nos apresentamos.



Em toda a América Latina, esse imperativo está começando a tomar forma de maneiras que vão além do produto em si. De programas de reflorestamento e voluntariado comunitário a parcerias de reciclagem e processos de fabricação mais limpos, a ciência está sendo utilizada como ferramenta para o progresso sistêmico. E, fundamentalmente, está sendo localizada — moldada por dados, necessidades e alianças específicas de cada região.



Essas iniciativas não são auxiliares do negócio, elas são o negócio. A mudança para energia mais limpa, políticas de zero aterro e programas de economia circular não é apenas uma agenda de sustentabilidade; é uma agenda de inovação. Ela fortalece as cadeias de suprimentos, reduz a exposição a riscos regulatórios e constrói capital de reputação de longo prazo.



Há também uma mudança cultural mais profunda em andamento. Em um mundo cada vez mais moldado por ecossistemas digitais, serviços automatizados e experiências sintéticas, os produtos físicos, especialmente aqueles que tocamos, usamos e com os quais confiamos diariamente, carregam um poder inesperado. Eles nos lembram que a inovação não precisa ser futurista para ser transformadora. Às vezes, é a esponja mais inteligente, a fita mais durável ou a embalagem mais fácil de reciclar que impulsionam a mudança.



Como líderes empresariais na região, acreditamos que há uma enorme oportunidade pela frente: escalar a inovação não criando complexidade, mas simplificando a vida de mais pessoas. Investir em ciência silenciosa, eficaz e significativa. E projetar para a longevidade, não para a obsolescência.



Essa abordagem não se limita a criar produtos melhores. Ela cria resiliência em todas as cadeias de suprimentos, em todos os mercados e, principalmente, em todo o tecido social das comunidades que atendemos. Porque quando a ciência encontra o cotidiano com propósito, o resultado não é apenas desempenho, é confiança.



E a confiança, uma vez conquistada e nutrida, é a forma mais duradoura de inovação.

Vice-presidente de Consumo para América Latina da 3M